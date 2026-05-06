El Joventut-Unicaja de Liga Endesa se reanudará el 26 de mayo a las 20.00

Asisa Joventut - Unicaja, Liga Endesa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ACB anunció este miércoles que el Asisa Joventut - Unicaja se reanudará el 26 de mayo, a las 20.00, duelo que tuvo que ser suspendido el pasado sábado por los problemas electrónicos que impidieron el funcionamiento de los marcadores.

"El Juez Único de Competición ACB ha determinado que el duelo correspondiente a la Jornada 29 de la Liga Endesa continúe el próximo 26 de mayo desde el arranque del tercer cuarto", anunció la asociación en un comunicado.

El partido, de la jornada 29 de la Liga Endesa, se reanudará con el resultado de 53-33 al comienzo del tercer cuarto en el Olímpic de Badalona.