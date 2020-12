Juan María Gavaldá, reelegido presidente de la AEEB

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Juan María Gavaldá ha sido reelegido presidente de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB), según informó este jueves el organismo tras la celebración de las elecciones.

"Iniciamos un nuevo período muy exigente en lo humano. Más allá de cualquier entorno, hemos de entender que se nos ha venido encima una pandemia con ánimo de arrasar con lo que pueda, pero que no le vamos a dejar que se cargue todo lo que los entrenadores/as hemos construido en décadas de buen trabajo", apuntó Gavaldá en declaraciones facilitadas por la AEEB.

El dirigente tampoco olvidó que no pueden "dejar de lado los aspectos claves para ayudar en la reconstrucción". "Me refiero a que la salvaguarda e integridad que la actividad de entrenar conlleva, debe ser respetada y respetable. No pediremos más que nuestros derechos para poder desarrollar nuestros deberes. Estaremos dispuestos a darlo todo para que la formación personal y deportiva de nuestros jugadores/as esté garantizada", advirtió.

"Para estos tiempos que se avecinan, la AEEB estará en disposición de promover y activar todo aquello que sea necesario para que los entrenadores/as sean vistos y reconocidos como el gran activo que son para la formación, mejora del juego y aportación de valores sociales y educativos", añadió Gavaldá.

Todo ha sido ya planteado "recientemente" a la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, "en el buen deseo de

ofrecernos a esa reconstrucción tan necesaria". "Avanzar en todo aquello que sea necesario para que entrenar sea una profesión, independientemente del ámbito de aplicación, permitirá a muchos entrenadores/as regular

adecuadamente su actividad dentro de las leyes laborales de nuestro país, promoviendo esperanza y prosperidad para ellos, sus familias y también beneficiando a los jugadores/as que entrenen", apuntó.

El presidente de la AEEB también tiene claro que sus acciones deben ser "apoyando a los grandes promotores de las actividades que son los clubs, la FEB, la ACB, las Federaciones Autonómicas, y otras entidades, para que sus esfuerzos organizativos, sobre todo en este tiempo de pandemia, sean efectivos y solidarios con las necesidades de todos".

"Nuestra firme intención es seguir colaborando con todos aquellos que promueven el baloncesto a todos los niveles, apoyando las iniciativas que sumen a superar esta nueva situación creada. Seguro que entre todos lo haremos bien", agregó.

Finalmente, recordó que "son momentos muy difíciles en todos los estratos sociales", y que eso es lo que les obliga "a liderar grandes retos". "Estamos preparados para hacerlo, con un grupo directivo generoso, capaz y entregado, al que agradezco su leal colaboración, acompañados de miembros de la AEEB preparados, tanto como entrenadores como formadores, cuya aportación es imprescindible y así les consideramos", concluyó.