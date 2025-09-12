Juan Núñez se resiente de su lesión de rodilla

Archivo - Juan Núñez con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base del Barça Juan Núñez padece una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, la misma en la que sufrió una rotura del menisco externo a principios de año, y tendrá que reposar, ha confirmado este viernes el club azulgrana.

"Juan Núñez presenta, tras su regreso a la dinámica del equipo, una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, intervenida hace seis meses. Por este motivo, se ha decidido darle descanso en el partido amistoso de este viernes ante el Bàsquet Girona", señaló la entidad culé en redes sociales.

El madrileño, de 21 años, se lesionó de gravedad en marzo y se perdió el tramo final de la temporada 2024-25. El base ya participó el pasado sábado en la victoria frente al Paris Basketball (91-90), su primer encuentro tras la lesión y en el que firmó siete puntos y cinco asistencias.

Ahora, Núñez seguirá "un plan de entrenamientos con intensidad progresiva" durante los próximos 15 días y, según su evolución, se decidirá si debe someterse a nuevas pruebas médicas, según indica el FC Barcelona.