Juancho Hernangómez: "Es un buen aliciente que Scariolo y esta generación acaben con buen pie"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Juancho Hernangómez ha asegurado que "acabar con buen pie" la etapa de Sergio Scariolo al frente de la selección es "un buen aliciente" para afrontar con ganas el próximo Eurobasket, además de reconocer que "no es justo" darles demasiado "peso" a los jugadores más jóvenes del grupo.

"Tenemos un poco más de responsabilidad de intentar acabar bien. Es un legado que ha tocado el cielo, lo ha ganado en todo. (Scariolo) Lo ha ganado con selecciones sobresalientes y ha dado todo por ellas. Sergio no se va a dar por vencido, ya está planeando los partidos sin dormir. Vamos a ir a competir, a sacar nuestras almas. Si te ganan mereciéndoselo, les das la mano y a seguir entrenando. Esperamos que acabe esta etapa con buen pie, creo que es un buen aliciente acabar así esta generación", señaló a su llegada a la VI Gala del Baloncesto Español en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

Ahora, el madrileño acudirá a la cita continental como uno de los veterano del grupo. "Es ley de vida. Ojalá no ser de los veteranos y que Rudy, Ricky y Claver estuvieran aquí. Les echo mucho de menos, no os podéis imaginar cuánto. Ahora entiendo cuando yo empecé la paciencia que tienen que tener los veteranos", manifestó.

Además, se mostró convencido de que "vienen unos años buenos" para el combinado nacional. "El Europeo de Madrid es un objetivo impresionante para este país y para estos jóvenes. Espero que se lo tomen con responsabilidad. Es un Europeo en casa, hay que dar la cara y creo que tenemos mucho talento. Hay que tener un poco de paciencia", explicó.

"Vamos a ir a un Europeo con bases de 19-20 años, no es justo darles ese peso; la gente piensa que son los nuevos Ricky o Raül López. Ni ellos son ellos, ni nosotros somos Pau Gasol, ni Santi es Marc Gasol. Hay que vivir con ello, vamos a luchar y competir con humildad. Nosotros estamos tranquilos, vamos poco a poco haciendo el trabajo que sabemos. Nos jugamos a nosotros con otras selecciones muy difíciles y ahora viene también Alemania. Sabemos que cuando hay que estar a tope es el día 28 e ir a muerte", apuntó.

En otro orden de cosas, no descartó la posibilidad de coincidir en algún equipo, fuera de la selección, con su hermano Willy. "Para nosotros es un orgullo jugar en el mismo equipo. Ya hemos representado a la selección muchos años, tenemos la suerte de haber ganado juntos un Mundial y un Europeo que vamos a tener en la memoria para el resto de nuestras vidas. ¿Por qué no jugar juntos? Hubo la posibilidad en Panathinaikos y del Barça. Le queda un año de contrato. Yo estoy muy feliz ahora en Grecia, pero al final nunca se sabe cómo va el baloncesto. En el baloncesto, la vida da muchas vueltas y ojalá, es un objetivo. Es un aliciente jugar en cualquier equipo juntos", afirmó.

Durante la gala, Juancho fue premiado como Mejor Jugador Nacional en competición internacional. "La adaptación me costó un poco después de algunos años en la NBA. Es un reconocimiento a no tirar la toalla, y aunque no empiecen las cosas bien no significa que no puedan acabar bien. Es un agradecimiento a un esfuerzo", subrayó.

Por último, habló de los objetivos con su equipo, el Panathinaikos. "Equipos tan grandes como el Panathinaikos tienen como único objetivo de ganar. Ese es el objetivo prioritario. Es mucha presión, pero si no hubiera presión no estaríamos en el Panathinaikos. Cualquier equipo grande tiene objetivos ambiciosos, ya lo hemos conseguido una vez. El año pasado no salió como esperábamos, pero tampoco fue un mal año", concluyó.