Justin Cobbs, nuevo jugador del Unicaja

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja anunció este domingo la contratación del base estadounidense, con pasaporte montenegrino, Justin Cobbs, refuerzo hasta final de temporada que llega a tiempo de ayudar al equipo malagueño ante la baja de Alberto Díaz.

"Justin Cobbs llega al Unicaja, pendiente de pasar el reconocimiento médico mañana. El base de 1.91, 34 años y pasaporte montenegrino cuenta con una larga trayectoria en el baloncesto europeo", dice la nota oficial.

Cobbs, primo de la estrella de la NBA Russell Westbrook, militaba esta temporada en el Mersin Sports Club turco, equipo con el que se enfrentó al Unicaja en la primera fase de la Basketball Champions League en este mismo curso. En la competición europea ha promediado 9.9 puntos, 3.1 asistencias y 8.9 de valoración, mientras que en la liga turca sus números han sido de 10.6 puntos, 3.6 asistencias y 9.1 de valoración.

"El fichaje de Cobbs cumple con varias premisas, experiencia en la competición europea BCL y conocimiento del Unicaja y su ecosistema. De hecho, Cobbs ha compartido en el pasado vestuario con 3 jugadores de la plantilla malagueña, con David Kravsh, Nihad Djedovic y Kendrick Perry", añade el comunicado.