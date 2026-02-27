Justin Wright-Foreman, nuevo base del Casademont Zaragoza

Archivo - Justin Wright-Foreman, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Ciamillo - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha llegado este viernes a un acuerdo con el base estadounidense Justin Wright-Foreman, de 28 años y 1,83 metros de altura, para que se incorpore a la disciplina rojilla hasta el final de la presente temporada.

Así lo indicó el propio club maño en su página web. "Wright-Foreman empezó a deslumbrar ya en su etapa universitaria con los Pride de la Universidad de Hofstra", añadió la nota de prensa. "En sus dos últimas temporadas promedió 24,4 y 27,1 puntos respectivamente, convirtiéndose en uno de los anotadores más prolíficos de la NCAA", resumió el comunicado.

"Eso abrió las puertas de la NBA con los Utah Jazz en el Draft de 2019. Tras su paso por la NBA y la G-League, el nuevo base rojillo sumó experiencia en países como Francia, Turquía, Alemania, China, Canadá, Italia, Catar o Grecia, su último destino antes de recalar en Zaragoza. En viejos conocidos como Aliaga Petkim Spor o Brose Bamberg se erigió como protagonista ofensivo de ambos equipos", subrayó el texto de prensa.

"Y lo ha seguido siendo en el Iraklis BC de la Liga griega, donde sus promedios han registrado 17,5 puntos, 3,8 rebotes y 3,4 asistencias y donde ha cuajado buenas actuaciones ante conjuntos de la talla de Olympiacos o Panathinaikos", destacó el Casademont Zaragoza en su nota.

Por último, la entidad maña indicó que Wright-Foreman "también posee experiencia con su selección" porque "ha representado a Estados Unidos en los Qualifiers para el Mundial de 2023 y la Americup de 2025".