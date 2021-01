Karl-Anthony Towns da positivo por coronavirus

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pívot de Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns ha dado positivo por coronavirus, una enfermedad que ha acabado con la vida de su madre y de otros siete miembros de su familia, que sigue sufriendo la "ansiedad" que provoca el virus.

"Antes del partido de esta noche, recibí otra llamada terrible y di positivo por COVID. Me aislaré inmediatamente y seguiré todos los protocolos. Rezo todos los días para que esta pesadilla de virus desaparezca y os ruego a todos que continuéis tomándoslo en serio y tomando todas las precauciones necesarias", declaró en sus redes sociales después de que el encuentro ante Memphis Grizzlies se suspendiese.

Así, incidió en la idea de que la sociedad se mantenga en alerta ante la COVID-19 y no baje la guardia. "No podemos detener la propagación de este virus solos, debe ser un esfuerzo grupal de todos nosotros", manifestó.

La madre de Towns, Jacqueline Towns, falleció en abril como consecuencia de las complicaciones del coronavirus; su padre también se contagió, pero logró recuperarse, algo que no consiguieron otros siete miembros de su familia, que perecieron por la misma enfermedad.

"Me rompe el corazón que mi familia, y en particular mi padre y mi hermana, sigan sufriendo la ansiedad que acompaña a este diagnóstico, ya que sabemos muy bien cuál podría ser el resultado final. A mi sobrina y a mi sobrino, Jolani y Max, les prometo que no terminaré en una caja junto a la abuela y que venceré a esto", concluyó.