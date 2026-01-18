Kassius Robertson refuerzo contra la crisis del Dreamland Gran Canaria

Archivo - Kassius Robertson - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Dreamland Gran Canaria anunció este domingo la contratación de Kassius Robertson, anotador con amplia experiencia en la Liga Endesa, para ayudar al conjunto canario a levantar su irregular temporada.

"Kassius Robertson (Toronto, Canadá, 1994) es nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria, después de que club y jugador llegaran a un acuerdo para unir sus caminos lo que resta de temporada", dice el comunicado oficial.

El escolta canadiense, con pasaporte jamaicano, no fue elegido en el Draft de la NBA de 2018 y arrancó con su carrera profesional en Alemania. En España pasó por Monbus Obradoiro, Baskonia, Valencia Basket y Joventut, para jugar la pasada temporada 24/25.

El pasado curso, el canadiense brilló con la Penya promediando 14,6 puntos, 2,7 asistencias y 2,4 rebotes en competición doméstica. En total, acumula 146 partidos entre Liga Endesa y Copa del Rey, promediando 14,3 puntos con un 40% de acierto en el triple, y 2,6 asistencias.

Robertson llega procedente del Lokomotiv Kuban ruso, club con el que firmó el pasado verano. "El canadiense aterrizará en los próximos días en la isla, con la intención de que se pueda sumar a la disciplina amarilla esta próxima semana", añade el comunicado de un 'Granca' que atraviese su peor crisis de resultados en los últimos cinco años.