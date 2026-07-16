Kassius Robertson, talento ofensivo para el MoraBanc Andorra

Archivo - Kassius Robertson - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El MoraBanc Andorra anunció este jueves la contratación del escolta canadiense Kassius Robertson para la temporada 2026/26 en la Liga Endesa, un importante y experimentado refuerzo para el ataque andorrano.

"El MoraBanc Andorra incorpora Kassius Robertson como nuevo jugador del primer equipo para la temporada 2026/2027. El escolta canadiense con pasaporte jamaicano, de 32 de años y 1,90 metros de altura, firma por una temporada y reforzará el juego exterior del equipo de Zan Tabak", anunció el club.

Después de iniciar su carrera profesional en Alemania e Italia, el escolta canadiense dio el salto a la Liga Endesa, donde ha defendido las camisetas del Monbus Obradoiro, Valencia Basket, Joventut Badalona y, la pasada temporada, del Dreamland Gran Canaria (8,5 puntos en 19 partidos), después de un paso breve por el Lokomotiv Kuban. Su experiencia incluye también la disputa de las máximas competiciones europeas, Euroliga y EuroCup.

"Con Kassius nos aseguramos capacidad ofensiva de primer nivel, experiencia tanto en la Liga Endesa como en Europa y un alto nivel de competitividad. Además, es un jugador que llega con mucha hambre para demostrar su nivel", comentó sobre la incorporación el director deportivo del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol.

"Hace dos temporadas completó una gran campaña, mientras que en el último curso las cosas no le salieron como esperaba, ni a nivel individual ni colectivo. Nos gusta incorporar jugadores con este espíritu de reivindicación, con ganas de volver a demostrar que pueden competir al máximo nivel europeo", añadió.