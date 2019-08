Kevin Durant: "Nadie fue responsable de mi lesión"

Publicado 08/08/2019 10:56:44 CET

SAN JOSÉ (ESTADOS UNIDOS), 8 Ago. (tca/dpa/EP) -

El nuevo alero estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, aseguró que "nadie" fue responsable de su lesión en el tendón de Aquiles en el quinto partido de las Finales de la NBA y que lo sucedido es algo inherente al "juego".

"Nadie fue responsable de la lesión, fue simplemente el juego. Nadie me dijo nada durante mi rehabilitación, fuimos solo Rick Celebrini (director de medicina deportiva y rendimiento de los Golden State Warriors) y yo. Necesitamos dejar eso atrás, voy a estar de vuelta jugando", dijo Durant en una entrevista para 'Yahoo Sports'.

El doble MVP de las Finales explicó que, cuando se inició la serie contra los Toronto Raptors por el título, él se marcó el quinto partido como el elegido para su vuelta al parqué. "Simplemente pasó. Es baloncesto", reflexionó.

Durant descartó con un tajante "diablos, no" cualquier clase de culpa de la franquicia de Oakland por su grave lesión. "¿Cómo puedes culpar a los Warriors? No importaba cómo estuviera la serie, yo apuntaba al quinto partido. Yo quería jugar en las Finales, quería jugar, sobre todo si podía salir ahí fuera. Me sentía bien antes del partido", comentó.

"Estaba trabajando todos los días, siendo gradualmente el mismo de antes. Estaba concentrado en mi juego y tratando de volver. Realmente quería jugar en esa serie", confesó el alero de 30 años sobre si tomó demasiados riesgos.

El nuevo número '7' de los Nets también contó que no quería "faltar al respeto al juego" durante la temporada pensando en la agencia libre de este verano. "Me concentraba en el día, en lo que era más importante en ese momento. Durante la temporada el baloncesto es la prioridad número uno", aclaró.

Sobre su decisión de unirse, junto al base Kyrie Irving, a los Brooklyn Nets, Durant afirmó que nunca hubo más opciones que el equipo neoyorquino y los Warriors. "Si dejaba los Warriors era para ir a los Nets. Tienen las piezas y una directiva creativa. Me gustaba lo que estaban construyendo", reconoció.