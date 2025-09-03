Keye van der Vuurst, cedido del Joventut al Büyükçekmece

Archivo - Keye van Der Vuurst, en un calentamiento del Joventut Badalona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona ha alcanzado este miércoles un acuerdo con el Büyükçekmece Basketbol para cederle al base neerlandés Keye van der Vuurst, de 23 años y 1,91 metros de altura, de cara a la temporada 2025/26.

"Van der Vuurst, con contrato en la 'Penya' hasta 2027, disputó parte de la pasada temporada en el Hiopos Lleida, donde jugó 11 partidos de Liga Endesa en los que promedió 9,1 puntos y 4,2 asistencias", recordó el club verdinegro en su página web.

"El base nacido en Rijswijk se despide así de Badalona para continuar con su desarrollo en la ING Basketbol Süper Ligi", concluyó la breve nota de prensa del Joventut.