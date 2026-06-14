Los Knicks ganan la NBA 53 años después

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

New York Knicks se proclamó campeón de la NBA este sábado después de sentenciar el 'Playoff' final de la liga norteamericana de baloncesto en el quinto partido ante San Antonio Spurs (90-94).

Tras una larga travesía por el desierto, la franquicia de Nueva York logró el tercer anillo de su historia 53 años después del último (1970, 1973 y 2026), ganando en el Frost Bank Center de la ciudad texana con Jalen Brunson de nuevo decisivo con 45 puntos, y elegido después 'MVP de las Finales'.

Tras la histórica remontada en el cuarto partido, donde llegaron a ir perdiendo de 29 puntos y pusieron el 3-1 con uno de los momentos más icónicos del deporte en Nueva York gracias al palmeo de OG Anunoby en el Madison, los Knicks rubricaron el título ante unos Spurs que de nuevo dilapidaron buenas rentas desde el inicio.

Victor Wembanyama (19 puntos y 14 rebotes) lideró tanto en defensa como en ataque a los de San Antonio, para un serio arranque de partido (31-15). Ya antes del descanso, pese a un pobre acierto, los de Nueva York maquillaron el marcador, con Mikal Bridges y, sobre todo, un Brunson que se guardó lo mejor para el final.

En los locales, Dylan Harper terminó como máximo anotador (25 puntos), de nuevo los Spurs abriendo brecha al final del tercer cuarto (68-53). Brunson hizo estragos en un rival con la moral comida y sin respuesta al MVP, ni siquiera un Wembanyama volando ante los amagos del menudo pero eléctrico base de los Knicks.

Un enorme rebote ofensivo de Mitchell Robinson fue también decisivo a menos de medio minuto para el final. La última posesión fue para los Spurs, pero no hubo milagro en San Antonio. Los de Mike Brown, que ganaron la NBA Cup en febrero, rubricaron el épico asalto al título para unos Knicks que lograron renacer de las cenizas.