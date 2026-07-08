El Kosner Baskonia mantiene cedido a Pavel Savkov en el MBA-MAI de Moscú

Archivo - Pavel Savkov, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha confirmado este miércoles su acuerdo alcanzado para que el baloncestista ruso Pavel Savkov, alero de 24 años y 2,00 metros de altura, siga cedido en el MBA-MAI de Moscú durante la próxima temporada.

"Tras su experiencia el pasado curso en el conjunto moscovita, el alero ruso continuará su progresión en un entorno que ya conoce, con el objetivo de seguir sumando minutos y asumiendo un mayor protagonismo", indicó la entidad de Vitoria-Gasteiz desde su página web.

"Durante la pasada temporada, Savkov disputó 43 encuentros con el MBA-MAI, en los que firmó unos promedios de 10,9 puntos, 2,9 rebotes, 2,2 asistencias y 10,2 créditos de valoración por partido. Desde el club le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera", concluyó el Baskonia en su nota de prensa.