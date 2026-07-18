Kristine Vitola ficha por el Casademont Zaragoza para la próxima temporada

Archivo - Kristine Vitola, antes de un partido. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo con la jugadora letona Kristine Vitola, pívot de 35 años y 1,96 metros de altura, para que se incorpore a su equipo de la Liga Femenina Endesa de cara al próximo curso, incluyendo en su contrato una cláusula de resolución unilateral para ambas partes, ejecutable en enero de 2027.

Nacida el 2 de junio de 1991 en Riga, "aterriza en Zaragoza tras una extensa y contrastada trayectoria en la élite del baloncesto europeo, consolidándose como una de las interiores más fiables y experimentadas del panorama continental", según indicó este sábado el club maño.

"Inició su carrera en su país antes de dar el salto a la NCAA con la Universidad de Texas-El Paso (UTEP), donde completó en su última temporada (2013-14) 37 partidos firmando 11,2 puntos, 5,8 rebotes y 2.4 tapones por encuentro, antes de iniciar un exitoso recorrido profesional por las principales ligas europeas", destacó el Basket Zaragoza.

Internacional con Letonia desde categorías de formación, "a lo largo de su carrera ha competido en países como Turquía, Francia, Italia, Hungría o España, acumulando una amplia experiencia tanto en competiciones nacionales como europeas", según añadió la nota de prensa.

"Su debut profesional en España fue en el Mann Filter Zaragoza (2014-15) donde promedió 13,3 puntos y 8,5 rebotes convirtiéndose en la máxima taponadora de la competición. Posteriormente, pasó por Perfumerías Avenida (2015-16 y 2019-20), Valencia Basket (2024-25) e IDK Euskotren (2025-26), donde llegó en el mercado invernal procedente del Panathinaikos", explicó el comunicado sobre su reciente estancia griega.

"Destaca por su capacidad para jugar cerca del aro, su inteligencia táctica, su presencia en el rebote y su habilidad para abrir espacios gracias a su buen lanzamiento exterior, cualidades que le permiten adaptarse a diferentes registros ofensivos y defensivos", recalcó la nota.

El mismo texto auguró finalmente que "su experiencia internacional, liderazgo y conocimiento del baloncesto europeo reforzarán el juego interior del Zaragoza, aportando equilibrio, veteranía y competitividad a la plantilla".