La Laguna Tenerife también accede a la Final Four de la Basketball Champions League

Archivo - Jaime Fernández, en un partido con La Laguna Tenerife. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife ha batido este miércoles por 99-59 al Galatasaray en el tercer y definitivo partido de su eliminatoria de cuartos de final en la Basketball Champions League (BCL), ganando los tinerfeños el global (2-1) y avanzando a la Final Four del torneo, donde no estará el Asisa Joventut tras perder su cruce (2-1) ante el AEK de Atenas.

Con el Unicaja de Málaga clasificado desde la pasada semana, habiendo eliminado (2-0) al ALBA Berlin, en su lado del cuadro faltaba por definir a su adversario en semifinales y la capital griega dictó sentencia. Inició mejor ese partido el equipo local, con un 19-8 lanzado por Frank Bartley, pero pronto Ricky Rubio y Jabari Parker contestaron a favor de la 'Penya'.

Ambos ayudaron a neutralizar su desventaja durante el segundo periodo e incluso el Joventut se marchó al descanso por delante (34-40). El acierto de Cameron Hunt en tiros lejanos se unió lo que conseguían Rubio y Parker, conservando la renta (50-55) de cara a un último cuarto que se atragantó.

Guiado por Bartley y RaiQuan Gray, el AEK se metió en la 'pomada' para un desenlace donde un parcial de 7-0, aunque con una falta personal no pitada de Gray a Parker, los locales voltearon el partido a tiempo y un triple de Rubio a la desesperada rebotó en la base del aro como metáfora del colapso badalonés en el momento más inoportuno para sus intereses.

Después llegó el turno del Pabellón de Deportes Santiago Martín, donde Jaime Fernández lideró el buen arranque aurinegro, como demostró un triple suyo a poco de terminar el primer periodo (28-16). La inercia positiva del Tenerife continuó en el siguiente acto con Giorgi Shermadini y Fran Guerra haciéndose fuertes en el juego interior y ampliando la ventaja (46-28).

Tras el descanso, los pupilos de Txus Vidorreta demostraron que seguían en racha y ni necesitaron la puntería de Patty Mills porque, más allá del puntaje de Bugrahan Tuncer, el Galatasaray apenas carburaba. La solidez de Shermadini dentro de la 'pintura' y su habitual conexión con Marcelinho Huertas dieron fruto en un tercer cuarto de postín para los tinerfeños.

La afición aurinegra sonreía e incluso Mills saltó a la pista tras un rato largo en el banquillo. Todo iba viento en popa para los de Vidorreta, que en sus lanzamientos lejanos veían el aro enorme y se situaron 90-50 a 6:38 para la conclusión tras un triple de Joan Sastre. Todo estaba visto ya para sentencia y el próximo oponente del Tenerife será el BC Rytas.