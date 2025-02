Lakovic: "Me gustaría venir mejor, todo es posible en la Copa"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria no se fía de las últimas derrotas de un Valencia Basket que ve como "favorito"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, confesó que su equipo no llega en un gran momento a la Copa del Rey 2025, pero destacó aún así la "confianza" e "ilusión" del anfitrión por hacer un buen papel y sorprender este jueves al Valencia Basket en cuartos de final, ya que "todo es posible en la Copa".

"El equipo creo que de físico y de ánimo llega bien a esta Copa, focalizado en lo que le viene en esta cita, contra un gran equipo que juega muy buen baloncesto y a partir de ahí venimos no con las mejores sensaciones, me gustaría venir mejor, pero el equipo estará preparado y focalizado en afrontar este primer partido de la Copa", dijo ante los medios en la previa del debut amarillo.

Los canarios cerrarán este viernes los cruces de semifinales con un duelo muy exigente ante un Valencia que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos de Liga Endesa. "No me fío de que el Valencia no llegue en un buen momento. El Valencia juega un muy buen basket, creo que como han hecho las cosas hasta el momento, ellos son el favorito en esta eliminatoria, pero nosotros queremos hacer un gran partido, hacer bien nuestras cosas y buscar la sorpresa que todos piensan", apuntó.

Mirando a su equipo, Lakovic apuntó que tampoco debe afectarles la última derrota en el Gran Canaria Arena ante el MoraBanc Andorra. "Hemos analizado el partido de Andorra, lo hemos hablado, pero a partir de ahí solo mirando ya hacia adelante, hacia el próximo partido, porque hay muchos partidos en la temporada, nuestro pico ahora es para Valencia que es el próximo", afirmó.

"Jugamos contra un equipo que propone un estilo de juego muy rápido, muy físico, con un juego muy abierto, con muchas transiciones, cargan mucho el rebote ofensivo donde son el mejor equipo de la ACB y de la Eurocup. Por nuestra parte, defensa de transición y asegurar el rebote porque nos daría la posibilidad de controlar nuestro juego en ataque", añadió.

Además, Lakovic recordó que la Copa es "especial" y es "a vida o muerte". "Focalizarnos solo en el primer equipo, luego tenemos confianza y mucha ilusión para hacer un gran papel aquí en casa, porque esta es una competición especial y específica, donde un partido es a vida o muerte y todo es posible", confesó.

"Nos hemos focalizado en las cosas que tenemos que hacer para competir bien, porque cuando hacemos nuestras cosas a un alto nivel, competimos muy bien y siempre tenemos opciones de ganar. Este es el foco con el que preparamos este partido, veremos si tenemos esta fortuna de disputar el segundo partido y la preparación será diferente", terminó.