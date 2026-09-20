Laprovittola, un MVP de leyenda que destroza récords en su regreso al Joventut

El argentino Nico Laprovittola con el trofeo 'MVP' de la Supercopa Endesa 2026 - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BADALONA, 20 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

Nico Laprovittola se coronó este domingo como 'MVP' de la Supercopa Endesa 2026 tras liderar al Asisa Joventut al título en el Olímpic de Badalona ante el Barça (101-87), iniciando su segunda etapa en el club verdinegro de la forma más brillante posible y convirtiéndose en el primer jugador de la entidad badalonesa en alzar este galardón en la historia del torneo.

El base argentino completó un torneo estratosférico en el que promedió 29 puntos, 8,5 asistencias, 7 triples y 28 créditos de valoración por encuentro, reventando una histórica retahíla de registros de la competición. Tras firmar 27 puntos en las semifinales ante el Kosner Baskonia y 31 en la gran final contra el conjunto azulgrana, sus 58 puntos totales destrozaron la mejor marca anotadora en una única edición.

Un récord fijado hasta la fecha en los 40 puntos que convirtió Dzanan Musa en 2022. Además, acreditó un demoledor 14 de 23 en triples (61% de acierto), pulverizando con creces la plusmarca de ocho aciertos exteriores en un mismo torneo que ostentaba él mismo desde 2022.

La exhibición del '10' verdinegro en el duelo decisivo ante su exequipo dejó además un arranque fulgurante con cuatro triples de cinco intentos en el primer cuarto que allanaron el camino hacia el título. Sus nueve triples finales (de 13 intentos) establecen un nuevo récord absoluto en un partido de Supercopa Endesa, superando los 7 que firmó en las semifinales de 2022 y dejando muy atrás los seis que logró Pablo Prigioni en la final de 2008.

Además, sus 31 puntos en el choque decisivo suponen la tercera mayor anotación en una final supercopera, situándose únicamente por detrás de las marcas fijadas cuatro décadas atrás por Fernando Martín (33 puntos) y Greg Stewart (32).

Con este entorchado, Laprovittola engrosa un brillante palmarés que alcanza ya los seis títulos en competiciones ACB, sumados a la Copa del Rey y las dos Supercopas ganadas con el Real Madrid, así como a la Liga Endesa y la Copa conquistadas en las filas del Barça. Se da la circunstancia de que el de Morón vuelve a coronarse como MVP vistiendo la camiseta verdinegra, tal y como hizo en la temporada 2018-19 al ser nombrado MVP de la Liga Endesa durante su primera etapa en Badalona, donde también fijó el récord histórico de valoración en un partido de Copa del Rey con 50 créditos.

El internacional argentino inscribe así su nombre como el decimosexto MVP diferente en las 23 ediciones disputadas del torneo, tomando el relevo en el cuadro de honor de nombres ilustres como Dejan Bodiroga, Luis Scola, Juan Carlos Navarro, Sergio Llull o Facundo Campazzo.