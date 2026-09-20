La 'Penya' tumba la 'maldición del anfitrión' y agranda su leyenda

El Asisa Joventut celebra la conquista de la Supercopa Endesa 2026 tras ganar al Barça en el Olímpic de Badalona - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BADALONA, 20 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Asisa Joventut hizo historia este domingo al coronarse campeón de la Supercopa Endesa 2026 tras imponerse al Barça (101-87), rompiendo de un plumazo una de las grandes asignaturas pendientes del torneo al convertirse en el primer equipo anfitrión capaz de alzar el trofeo en la vigesimotercera oportunidad en que se disputaba en casa del organizador.

Un enorme triunfo que devuelve la gloria al club verdinegro 18 años después de su último título oficial y que supone el decimoquinto entorchado nacional de su trayectoria. La conquista del Olímpic, la tercera Supercopa en la vitrina verdinegra tras las logradas de forma consecutiva en 1985 y 1986, corta una sequía de trofeos que se alargaba desde la ULEB Cup de 2008 y se convierte en el segundo campeonato que la entidad celebra dentro de la cancha de Badalona tras la recordada Liga de la temporada 1991-92.

Con esta victoria, el palmarés español de la Penya alcanza los 15 títulos repartidos entre cuatro Ligas, ocho Copas del Rey y tres Supercopas, sirviendo además para saldar cuentas pendientes con el conjunto azulgrana tras tomarse el desquite de la final supercopera de 1987 y de las semifinales de 2022.

Los verdinegros cuajaron un partido memorable en el que mandaron en el marcador de principio a fin y establecieron nuevos techos anotadores en la competición. El Joventut pulverizó el récord de triples de un equipo en una final del torneo al convertir 17 lanzamientos lejanos, cimentando su triunfo en un primer tiempo histórico.

Sus 52 puntos al descanso fijan la máxima anotación de un club en la primera mitad de una final de Supercopa -superando los 51 de Valencia Basket en 2025-, además de protagonizar junto al Barça los 98 puntos conjuntos al descanso que suponen el techo absoluto de anotación en un primer tiempo en toda la historia del torneo. A ello sumó la igualada del récord de anotación en un primer cuarto de una final, fijado en 32 puntos como ya hiciera Unicaja en 2024.

La coronación en Badalona prolonga la dinámica reciente de una Supercopa Endesa que encadena cuatro campeones diferentes en los últimos cuatro años (Real Madrid 2023, Unicaja 2024, Valencia Basket 2025 y Joventut 2026), a la par que deja nombres propios para la historia verdinegra. En el banquillo, el técnico Dani Miret toma el testigo de Miquel Nolis y Alfred Julbe, los otros dos entrenadores que llevaron a la Penya a lo más alto de esta competición tras debutar en el torneo.

Sobre la pista, la figura de Ricky Rubio reafirmó su condición de talismán absoluto en el baloncesto español al mantener un impecable balance de seis victorias en seis finales a partido único organizadas por la ACB, sumando esta Supercopa a las ganadas en 2009 y 2010 y a sus tres Copas del Rey conquistadas en 2008, 2010 y 2011.