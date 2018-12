Laso: "Me alegro mucho de que piensen que ganando al Madrid han ganado un título"

Publicado 12/12/2018 15:44:14 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha apuntado que el Clásico de este jueves ante el Barcelona es "un partido más de Euroliga entre comillas", aunque no ha ocultado que es "especial" enfrentarse a un rival que cuenta con un "equipazo", por lo que le alegra "mucho que piensen que ganando al Madrid han ganado un título", en referencia a la celebración azulgrana posterior al último precedente liguero entre ambos.

"Me alegro mucho de que piensen que ganando al Madrid han ganado un título. No le doy mayor importancia. Estoy preocupado de mi equipo y ahora mismo no se gana ningún título, lo que hay que hacer es intentar ganar partidos y cumplir el objetivo de entrar entre los ocho primeros más allá de ganar este o aquel partido. Todos son importantes", explicó Laso cuando fue preguntado por el último precedente.

En este sentido, añadió que "es un partido más de Euroliga entre comillas". "Todos son importantes, pero es indudable es que un Clásico siempre es un partido especial por lo que significa. Es el derbi, jugamos en casa y seguro que va a haber un gran ambiente en el Palacio", pronosticó el técnico, quien "todos los años" tiene la sensación de que el Barça cuenta con un "equipazo".

"Son un equipo sólido, con el mismo entrenador y estructura de la temporada pasada y jugadores de mucho nivel que han llegado como Singleton y Pangos. Hablamos de un equipo con muy buenos jugadores y con las posiciones muy bien cubiertas. Sabemos que vamos a necesitar hacer un gran esfuerzo, advirtió.

Para llevarse la victoria, Laso pidió a sus jugadores que sean "sólidos" y que estén atentos a "aspectos de detalles de rebotes, de pérdidas, de ser agresivos ofensivamente que vamos a tener que hacer bien".

"El acierto muchas veces marca el devenir del partido y para ganar al Barcelona vamos a tener que hacer muchas cosas bien. El rebote va a ser importante, ser capaces de defender su poste bajo y su 'pick and roll'. Tienen mucho juego y vamos a tener que ser capaces de contestar todo", analizó.

En cuanto al estado físico de su plantilla, el vitoriano desveló que Sergio Llull tiene "alguna molestia en la espalda", aunque el balear entrenó este miércoles al mismo ritmo que sus compañeros. "El resto están todos bien. Ayón, que venía más tocado, se ha entrenado con normalidad", concluyó sobre el mexicano.