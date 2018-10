Laso: "No soy ningún mago, es la ambición del grupo"

Publicado 22/09/2018 22:35:39 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "muy satisfecho" tras conquistar la Supercopa Endesa ante el Kirolbet Baskonia (80-73) y destacó los automatismos del equipo pese a ser pretemporada, además de explicar que no es "ningún mago", que todos los éxitos llegan por la "ambición del grupo".

"Yo no soy ningún mago. La ambición de un grupo pasa por la ambición personal. A mí me gusta entrenar a jugadores que tienen ambición personal. Me gusta que tenga jugadores que se enfaden conmigo porque les siento. Tengo un grupo muy ambicioso, que valora lo que tiene, que es feliz, que trabaja mucho. Esto no nos puede parar, esto nos debe dar confianza para seguir", valoró el vitoriano, que no descuidó en elogios para los suyos.

"Quiero felicitar al equipo por la victoria. Es el primer torneo de la temporada, viene pronto, muchas veces en circunstancias extrañas. Teníamos la sensación de que en los últimos tres años no habíamos podido dar nuestra mejor versión, pero esta vez veníamos con esa pizca de hambre de querer el torneo desde el primer minuto. La pretemporada nos ha permitido tener más cosas claras en cuanto al juego. La sensación es que el equipo puede ser muy competitivo", indicó.

Laso, que destacó el papel de varios jugadores, habló de Sergio Llull. "A nivel personal, estoy muy contento por él. Lo entiendo y habla muy bien del trabajo que ha hecho y la gente que está detrás y ha trabajado con él. Es difícil destacar a alguien, ha sido la victoria del grupo, todos han tenido su momento", comentó.

Pero no sólo el menorquín fue destacado. "Creo que Taylor, que hoy ha hecho 0 puntos, ha sido clave. Lo mismo con Reyes. Eso habla muy bien del grupo y nos da la confianza para afrontar la dura y difícil temporada. Mantenemos un bloque, una idea de juego y, como entrenador, me siento muy orgulloso de todo esto", agregó.

"Me alegro mucho de que se hable de nuestro ataque, pero yo no creo en que el baloncesto es ataque o defensa. Yo creo en un baloncesto en el que la defensa tiene una importancia capital. Los dos partidos defensivos han sido muy buenos, con errores normales a estas alturas, pero en líneas generales ha sido muy bueno", manifestó.

"Veo señas de identidad del equipo que se muestran desde la pretemporada. Estoy muy orgulloso de mi equipo y soy sabedor de que tenemos mucho trabajo por delante", finalizó Laso, que logró su decimosexto título de 30 que ha disputado como técnico del Real Madrid.