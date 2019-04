Laso, sobre la posible baja de Calathes: "Yo estas historias no me las creo"

Publicado 22/04/2019 14:19:53 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que no se cree la posible baja de Nick Calathes en el partido ante el Panathinaikos y ha pedido que lo les "despiste nada" de lo que no pueden "controlar" de cara al tercer duelo de este martes en Atenas, hasta donde viajará un Sergio Llull que ha acortado plazos de su lesión muscular y al que no ha descartado para un hipotético cuarto encuentro.

"Me preocupa bastante más el Madrid que el Panathinaikos porque yo estas historias (la posible baja de Calathes) no me las creo. Me preocupa lo que sé de mi equipo. Tampoco iba a jugar Gist el primero y jugó. Yo intento que no nos despiste nada de lo que no podemos controlar. Tengo que pensar en mi equipo, que obviamente es lo más que importa", explicó Laso ante la prensa en Madrid.

El técnico confirmó la vuelta de Llull al equipo, aunque descartó su participación este martes. "Sergi viaja con el equipo. Está bastante mejor respecto a los plazos que habíamos pensado y ya está haciendo trabajo de pista. Somos optimistas, pero obviamente mañana no va a jugar", dijo, sin cerrar la puerta a la participación del balear si la serie se alarga.

Laso celebró que su equipo está "teniendo mucha solidez ofensiva y defensiva" en esta serie. "Hemos sido capaces de adaptarnos a diferentes ritmos de partido, de tener paciencia, hemos sido listos para leer cada situación. Pero nada tiene que ver con lo que veremos mañana en Atenas. Yo siempre me espero al mejor Panathinaikos. No firmaría repetir nuestros dos partidos, si queremos ganar en Atenas vamos a tener que jugar mejor seguro", advirtió.

En este sentido, remarcó que "al Panathinaikos no le hace falta que sea un tercer partido de 'playoff' para ser un equipo muy agresivo", más aún jugando delante de su afición y con la apurada situación que atraviesa tras encajar dos derrotas seguidas en Madrid.

"Contarán con un gran apoyo del público en una cancha difícil, caliente. Lo sabemos cada vez que jugamos allí. El ambiente siempre influye. Si hablamos a principio de temporada de la importancia de tener 'factor campo' es porque existe. El ambiente de los dos primeros días en el Palacio ha sido magnífico y empujó al equipo. Pero al final en el campo quedan cinco jugadores contra otros cinco", analizó el vitoriano.

Pese al buen rendimiento de su equipo, subrayó que "hay aspectos que se pueden mejorar". "Por ejemplo podemos mejorar el porcentaje de tiro libre, que el otro día fue horroroso", lamentó, añadiendo que, a excepción de Llull, el resto de la plantilla está bien, incluido Rudy Fernández, quien no entrenó el domingo al tener "la espalda muy cargada".

"Viajamos con todos a Atenas. A pesar de los dos esfuerzos duros de miércoles y viernes, el equipo se ha recuperado bien de cara a un partido que será muy difícil, seguro", concluyó antes de emprender viaje a la capital griega.