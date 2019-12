Laso: "Todas las rachas tienen un punto negativo"

Publicado 25/12/2019 16:01:29 CET

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, compareció ante los medios este miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, en la previa del partido ante el Panthinaikos, decimosexta jornada de la Euroliga, y afirmó que "todas las rachas tienen un punto negativo" después de haber encadenado diez triunfos en la máxima competición continental.

"Todas las rachas tienen un punto negativo, que cuantos más partidos ganas más cerca estás de perder el siguiente. A mí me gustaría que tardemos mucho en perder, pero es complicado. Es verdad que hemos conseguido un número de victorias importante que nos han colocado ahí arriba", manifestó el vitoriano.

Preguntado por el rival, Laso lo tuvo claro. "Es un partido muy complicado. Hablar de momentos en esta Euroliga es muy difícil porque todos los partidos son muy duros. Hay mucha igualdad. Panthinaikos tiene un equipo muy completo que gira en torno a Calathes, tienen facilidad para anotar y jugadores muy atléticos", avisó.

"El equipo está bien, pero ese dato de que ellos han perdido los últimos partidos lo que hace es que tengan más motivación. Es un partido difícil, complicado, fuera de casa, en un campo en el que hemos tenido buenas memorias y otras no tan buenas. Solo pienso en el partido de este jueves", añadió el técnico merengue.

En relación al calendario, Laso recordó que son "fechas especiales". "Pero también sabíamos el calendario desde el inicio. Este jueves tenemos un partido difícil de Euroliga en Atenas, hemos dado lunes y martes libre, normalmente para el baloncesto estas son fechas de mucho ajetreo y este año ha pillado que tenemos un partido fuera de casa. Lo llevan peor nuestras familias que nosotros", admitió.

En relación a Calathes, uno de los mejores jugadores del Panathinaikos, Laso comentó que "todos los entrenadores" piensan que "los jugadores que tenemos en ese momento son los mejores". "Calathes me parece buenísimo, es un gran pasador, pero para mí Campazzo es mejor", defendió a su base argentino.

Además, en otros asuntos, el preparador madridista dijo que está "contento" por el liderato en ACB pero no le da más importancia. "No creo que sea decisivo. En ACB es importante meterte en la Copa del Rey, ser cabeza de serie, y en Euroliga estar entre los ocho primeros y luego buscar ventaja de campo estando entre los cuatro primeros para el playoff. No le doy mucha importancia a ir primero ahora", añadió.

"No me parece decisivo ni me lo parecía cuando empezamos perdiendo. Esta competición es muy exigente, habrá sorpresas y queremos terminar la liga regular primero entre los ocho, y luego entre los cuatro primeros", sentenció Laso, que confirmó las bajas de Llull y Reyes, aunque dejó en el aire la presencia de Carroll.

"En principio Llull, Reyes y Carroll son bajas, vamos a viajar 13 y ya veremos mañana. Esperamos que Carroll vuelva cuanto antes, se ha ido a casa por un tema personal que ya teníamos hablado. Vamos a ver si se pierde el partido de mañana, pero esperamos que esté para el domingo, aunque las situaciones personales de cada uno son difíciles de controlar. Reyes está bastante mejor, esperamos que llegue al domingo, pero Lull no", finalizó.