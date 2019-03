Laso: "Hasta el último día es absurdo pensar en el rival del 'playoff'"

Publicado 19/03/2019 17:59:32 CET

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, remarcó que en esta semana "importante y difícil" que se les avecina con tres partidos en cinco días sólo piensa en el duelo de este miércoles ante un AX Armani Exchange Olimpia Milan que lleva jugando "muy bien tres meses" y ante el que espera ganar para sentenciar su tercer puesto, aunque ello no le hará comenzar a mirar posible rivales en los 'playoffs' porque "es absurdo" hacerlo ahora.

"Solamente pienso en el Milán porque no tenemos matemáticamente el tercer puesto asegurado, aunque es verdad que toda la semana es importante y difícil", aseguró Laso en relación a sus tres próximos partidos, el de este miércoles, el del viernes ante el Kirolbet Baskonia y el Clásico del domingo.

En este sentido, el vitoriano tiene claro que ser primero o segundo de la Liga Regular de la Euroliga no depende ellos. "Confío en lo mío y en lo que podemos controlar. Necesitamos que Fenerbahçe y CSKA fallen, pero vamos a pensar en nosotros y a partir de ahí mirar hacia arriba. La obligación de todos es estar siempre preparados", apuntó en declaraciones a los medios recogidas por la web del club.

De todos modos, insiste en no obsesionarse con la posición final ni el posible rival. "No pienso mucho en quién nos va a tocar porque hasta el último día es absurdo", recalcó, al tiempo que reconoció que "todos" prefieren tener el 'factor cancha' en las eliminatorias, aunque "no es algo definitivo".

"Pero hay que entender que el 'playoff' es uno de los momentos más duros de la temporada y tienes que estar al máximo para ganar", puntualizó, dejando claro que quieren "quedar lo mejor posible". "Una victoria ante Armani nos dejaría matemáticamente terceros y seguiríamos buscando quedar lo más arriba para el 'playoff'", añadió.

En una semana con "partidos de alto nivel y que todo el mundo quiere jugar", el primer rival será el equipo italiano, que está en plena pugna por jugar las eliminatorias de acceso a la 'Final Four'. "Considero este partido muy difícil porque llevan jugando muy bien tres meses y siendo muy competitivos", advirtió Laso.

"Han recuperado al mejor Tarczewski y las entradas de Omic y Nunnally les dan un registro diferente. Es un equipo distinto al de la primera vuelta, manteniendo aspectos del juego que son complicados. Tienen a grandes jugadores en el uno contra uno o la apertura de sus '4'. A mí no me sorprende que esté donde esté porque tienen un 'equipazo' con buenos jugadores en todas las posiciones", subrayó de los de Simone Pianigiani.

Sin embargo, el preparador madridista es optimista porque ve a su equipo "en una buena situación física" y "en principio" podrá contar con Gustavo Ayón y Anthony Randolph. "Ahora, tenemos que pensar en la carga de partidos que puede llevar algún jugador, pero eso lo hacemos desde el primer día", aseveró.

"Estoy contento porque hoy ha sido el primer día que hemos entrenado con los 16 jugadores. Están todos bien y es una buena señal a estas alturas. Es un momento difícil de la temporada por la exigencia de los tres partidos de esta semana. Llegamos bien, y mentalmente también, por haber conseguido la clasificación y el 'factor cancha'", prosiguió el exjugador.

Finalmente, tuvo palabras de reconocimiento para Santi Yusta, que el domingo ante el Baxi Manresa cuajó un buen partido. "Siempre juega bien. Es un chico que aporta muchas cosas al equipo, nunca baja la cabeza y sigue entrenando. Me gusta que tenga ambición por jugar más y estoy contento por su mejora en el tiempo. Es de la cantera y sigue creciendo cada día, estoy encantado con él", sentenció.