LeBron James, sobre la votación del MVP: "Me cabreó, el criterio ha cambiado en todos estos años"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James se ha mostrado enfadado por haber recibido tan pocos puntos para el primer puesto en la votación del MVP de la temporada en la NBA, que ha ganado el griego de Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, y ha lamentado que el "criterio" para elegir al jugador haya "cambiado" tanto en los últimos años.

"Me cabreó, esa es mi respuesta verdadera. Me enfadó porque de 101 votos solamente obtuve 16 votos de primer puesto. Eso me enfadó más que nada. No digo que el ganador no lo mereciera o algo por el estilo, pero eso me enfadó. Terminé segundo muchas veces en mi carrera, ya sea en campeonatos o ahora ya cuatro veces para el MVP. Hay cosas que están fuera de mis manos, cosas que no se controlan, pero me cabreó", señaló tras el triunfo ante Denver Nuggets (126-114) en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste.

Antetokounmpo se quedó con 85 de los 101 votos de primer puesto que emitió el jurado de periodistas especializados que determinó el resultado, con un total de 962 puntos. Así, superó a LeBron James (753 puntos, 16 votos de primer lugar) y James Harden (367 puntos), los otros finalistas. "No voy a sentarme aquí y hablar sobre cuál debería ser el criterio o cuál es. Ha cambiado en todos estos años en los que estuve en la liga, eso lo sé. A veces es para el mejor jugador en el mejor equipo, a veces es para el jugador con las mejores estadísticas..", apuntó.

"Estoy bien, no os confundáis, vamos ganando 1-0, me voy a ir bien a mi habitación. Mi reacción fue de enfado cuando lo vi, pero estoy genial ahora, voy a ir a mi habitación a tomar algo de vino y dormiré muy bien esta noche. Es simplemente que la escala de la votación a veces es rara", indicó.

Además, recordó lo ocurrido otras temporadas. "En la temporada 2012- 2013 tuve la opción de ser MVP y mejor defensor. El de mejor defensor se lo dieron a Marc Gasol, pero luego él quedó en el segundo equipo All-Defense. Que un MVP quede en el segundo quinteto All-NBA... Ahí empecé a ver distintas las cosas. Pensaba, '¿tiene sentido?'.", subrayó.

"Este año, el premio al jugador de mayor progreso fue para Brandon Ingram, que se lo merecía, pero ¿visteis cuántos votos tuvo Devonte' Graham? Había promediado cuatro puntos por partido el año pasado, comparados con los 17,5 este año. Si eso no es mejorar, ¿qué es? Es algo raro a veces, no se si vemos los partidos o simplemente compramos las narrativas", concluyó.