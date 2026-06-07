Leyma Coruña gana al Movistar Estudiantes un dramático ascenso a la Liga Endesa - FEB

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Leyma Coruña logró este domingo el ascenso a la Liga Endesa después de un emocionante partido decisivo (97-100) contra el Movistar Estudiantes en la 'Final Four' celebrada en el Coliseum de A Coruña.

El anfitrión perdía de quince puntos (75-60) a falta de seis minutos para el final, y firmó una épica remontada y una prórroga igualmente espectacular para volver a la ACB un año después, su segundo ascenso a la Liga Endesa en tres años.

El equipo madrileño, un lustro batallando en Primera FEB para volver a la elite, lo tuvo más cerca que nunca, pero se derrumbó ante el empuje del Coliseum gallego. Los 30 puntos de Omar Silverio y 17 de Jayson Granger no impidieron la amarga derrota del 'Estu'.

El Leyma Coruña, que hizo estallar a su pabellón, tuvo más armas, con siete jugadores en dobles dígitos de valoración. Paul Jorgensen (22 puntos) y Caio De Souza Pacheco (19) fueron los mejores. Monbus Obradoiro, campeón de la temporada regular, se había quedado hace un mes el billete directo a la Liga Endesa.