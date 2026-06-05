El Leyma Coruña quiere resarcirse como anfitrión en la Final Four de ascenso a la Liga Endesa

Los coruñeses se enfrentarán en casa al Súper Agropal Palencia

Movistar Estudiantes y Alimerka Oviedo jugarán la otra semifinal

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido entre Leyma Coruña y Súper Agropal Palencia abrirá este sábado a las 17.30 horas la Final Four de la Primera FEB en busca del segundo y definitivo billete por ascender a la Liga Endesa, siendo los coruñeses anfitriones del minitorneo, y con Movistar Estudiantes y Alimerka Oviedo enfrentándose desde las 20.15 en la otra semifinal.

Tras haber liderado la tabla clasificatoria durante gran parte de la temporada, el Básquet Coruña fue cazado en la 34ª y última jornada de la liga regular por el Monbus Obradoiro, que entonces le igualó el balance de 28 triunfos y cuatro derrotas y que ascendió de manera directa porque le tenía ganada al equipo coruñés la diferencia de puntos particular.

Superado el varapalo, el conjunto herculino afrontó con ímpetu la vía indirecta por subir a la Liga ACB y en su eliminatoria de cuartos de final batió al Hestia Menorca por un cómputo global de 3-1. El rival del Coruña en esta Final Four sufrió más, pues el Palencia ganó su serie contra el Flexicar Fuenlabrada en el quinto y decisivo partido (3-2).

Por el otro lado del cuadro en estos 'playoffs', todo se solventó por la vía rápida en tres encuentros. El Estudiantes venció al HLA Alicante e incluso en el tercero de sus partidos fijó el nuevo récord histórico de triples en la segunda división del baloncesto nacional. Por su parte, el Oviedo sorprendió eliminando al Gipuzkoa sin tener el factor cancha.