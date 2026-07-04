La líder España visita a una Georgia necesitada

Hugo González, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto jugará fuera de casa este domingo (17.30 horas) contra la selección de Georgia, en un partido correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo A en la primera fase de clasificación para la próxima Copa Mundial de la FIBA, que se disputará en Catar del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

Después del tajante triunfo que lograron por 109-81 el pasado jueves contra Dinamarca en la madrileña Caja Mágica, los pupilos de Chus Mateo buscan el pleno de victorias en un grupo que antes de empezarlo parecía más difícil. Sin embargo, la llegada del exentrenador del Real Madrid al banquillo nacional sentó bien a un equipo que en las ventanas carbura.

Se avecina una nueva hornada de jugadores y una de las grandes tareas de Mateo es conjugar eso con seguir siendo competitivos al máximo nivel en todos los torneos, dejando definitivamente atrás la larga y exitosa etapa con el italiano Sergio Scariolo como técnico jefe del 'staff'.

Hugo González y Mario Saint-Supéry ya están metidos totalmente en la dinámica de 'La Familia' y ambos fueron clave durante ese triunfo amplio ante los daneses. También fue importante Jaime Pradilla, que tan solo un día después de ese partido en la Caja Mágica aclaró su futuro y acalló los rumores que rondaban sobre su futuro desde que acabó la Liga Endesa.

Con ese flamante título liguero bajo el brazo, unido al que ya logró el Valencia Basket en la Supercopa Endesa al principio de la temporada 2025-26, Pradilla confirmó su adiós al club 'taronja' para enrolarse en las filas de un Real Madrid en plena reconfiguración, al igual que hizo recientemente su entrenador Pedro Martínez fichando por los merengues.

Pero más allá de estos jóvenes pujantes, y a la espera de que otros bisoños como Aday Mara y Baba Miller se ganen un hueco en la selección nacional absoluta, son los veteranos quienes están tirando del carro de 'La Familia'. El ejemplo más cercano es el pívot Pierre Oriola, quien le metió 20 puntos a Dinamarca y además obtuvo 23 créditos de valoración.

Para alargar su minutaje sobre la cancha, Oriola se benefició de que Willy Hernangómez se cargó pronto de faltas personales. Le ocurrió algo parecido al base Alberto Díaz, quien para colmo no jugará este partido en el Tbilisi Sports Palace por no entrar en la última convocatoria.

Él y Santi Yusta han dejado su sitio a Oriol Paulí y Ferran Bassas, de cara a un compromiso en la capital georgiana que es tan válido como cualquier otro del grupo porque se arrastran los resultados a la segunda fase clasificatoria. De hecho, el equipo caucásico está más necesitado que España por firmar una victoria porque ahora luce un balance de 2-3.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

GEORGIA: Ochkhikidze, Reed, Sanadze, Shengelia y Bitadze --posible quinteto inicial--; Andronikashvili, Burjanadze, Kakhaber, Korsantia, Merkviladze, Phevadze y Turdziladze.

ESPAÑA: Cárdenas, Brizuela, González, Almansa y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Parra, Saint-Supéry, Alonso, Oriola, Pradilla, Paulí, Bassas

--ÁRBITROS: Kozlovskis (LAT), Jurcevic (CRO) y Bongiorni (ITA).

--PABELLÓN: Tbilisi Sports Palace.

--HORA: 17.30/Teledeporte y #Vamos.