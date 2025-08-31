La líder Grecia apaliza a Georgia en el grupo de España del Eurobasket

Archivo - Giannis Antetokounmpo, durante un partido con la selección griega. - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

Bosnia-Herzegovina sucumbió frente a una Italia sólida

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección griega masculina de baloncesto ha ganado este domingo por un abultado 53-94 a la de Georgia en la tercera jornada del Grupo C del Eurobasket, donde también están los combinados de España y de una Italia que por su parte ha derrotado por 79-96 a Bosnia-Herzegovina.

Con la reaparición en el Spyros Kyprianou Arena de su estrella, Giannis Antetokounmpo, no tuvo Grecia problemas para batir a una Georgia de cierto 'efecto gaseosa' en este torneo, pues empezó ganando a España pero ha sufrido sendas derrotas posteriores contra italianos y griegos.

En esta ocasión no supo frenar al ala-pívot de los Milwaukee Bucks, dosificado en el partido que jugó su selección en la víspera. Pero con 27 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, el más laureado de los hermanos Antetokounmpo volvió a ser determinante para el conjunto que lidera el grupo con tres victorias en otras tantas jornadas disputadas.

Por debajo en esa tabla clasificatoria aparecen de momento España e Italia, con sus respectivos balances de 2-1, mientras que los conjuntos bosnio y georgiano tienen ambos un registro de 1-2. Colista es todavía la anfitriona Chipre después de encajar un rotundo 91-47 ante el plantel español.