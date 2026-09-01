La Liga U 26-27 arrancará el 25 de septiembre y acabará el 16 de mayo

Archivo - El Real Madrid con el trofeo de campeón de la primera Liga U de la historia - ACB PHOTO - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga U, la competición de baloncesto para jugadores Sub-22 organizada conjuntamente por la FEB y la acb con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), arrancará el 25 de septiembre y concluirá el 16 de mayo, según informaron este martes los organizadores.

Así, la Primera Fase comenzará el viernes 25 de septiembre y se prolongará hasta el 19 de diciembre, tras la cual se disputará el 'play-out' el 23 de diciembre, que enfrentará al 5º y el 6º del Grupo A con el 3º y el 2º del B y con los ganadores jugando la Segunda Fase en el grupo A y los perdedores en el B.

Esta nueva ronda arrancará el 4 de enero y se extenderá hasta el 17 de abril de 2027, mientras que en mayo, del 13 al 16, se disputará la 'Final a 6' a la que accederán los cuatro primeros clasificados de la Segunda Fase del Grupo A, además de los ganadores de los cruces entre el primero del Grupo B y el sexto del Grupo A, y entre el quinto del Grupo A y el segundo del Grupo B.

El Grupo A estará compuesto por Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona, mientras que el B lo compondrán Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Euskaltax Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro CAB.

El Burgos Grupo de Santiago y Barça Atlètic serán los encargados de abrir este nueva edición de la Liga U el viernes 25 de septiembre a las 17.00 horas, mientras que el Real Madrid, primer campeón, abrirá la defensa del título ante el Valencia Basket. El primer Clásico tendrá lugar el viernes 23 de octubre en Barcelona, con la vuelta el 11 de diciembre en Madrid.