La Liga Endesa 2026/27 arrancará el 26 de septiembre y concluirá, como máximo, el 29 de junio

Archivo - Balón de la Liga Endesa de baloncesto - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026/27 del baloncesto español arrancará oficialmente con la Supercopa Endesa de Badalona, los días 19 y 20 de septiembre, mientras que la Liga Endesa comenzará el fin de semana del 26 y 27 de ese mismo mes y bajará el telón, como máximo, el 29 de junio de 2027 con la disputa del quinto partido de la final del 'Playoff', según confirmó este miércoles la acb.

La Supercopa Endesa reunirá en el Palau Municipal d'Esports de Badalona al anfitrión Asisa Joventut, al vigente campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, el Valencia Basket, al campeón de la Copa del Rey, el Baskonia, y al Barça, finalista del último campeonato liguero.

Poco después arrancará la Fase Regular de la Liga Endesa que constará de nuevo de 34 jornadas, con inicio el 26 y 27 de septiembre y final prevista para el fin de semana del 21 al 23 de mayo. A continuación arrancará el 'Playoff' por el título, cuyos cuartos de final comenzarán el 25 de mayo y cuya conclusión queda fijada entre el 25 y el 29 de junio, en función del número de encuentros necesarios en semifinales y final.

En cuanto a la Copa del Rey, regresará al Roig Arena de Valencia entre el 18 y el 21 de febrero de 2027, con la participación del conjunto anfitrión y de los siete mejores equipos al término de la primera vuelta de la competición.

La acb también reservó diferentes ventanas para facilitar la participación de los clubes españoles en las competiciones continentales, de manera que los equipos que alcancen las finales de la Eurocup o de la FIBA Europe Cup, así como la F4 de la Liga de Campeones, podrán aplazar sus compromisos ligueros correspondientes a determinadas jornadas para compatibilizar calendarios.