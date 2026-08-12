La Liga Endesa 26/27 arranca con el campeón Valencia ante Lleida y un primer Clásico en diciembre

Calendario de la Jornada 1 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2026/27 - ACB

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa 2026/27 ya tiene calendario completo y arrancará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre con 18 equipos y 306 partidos por delante hasta el final de la fase regular, previsto entre el 21 y el 23 de mayo de 2027, con el vigente campeón, Valencia Basket, comenzando la defensa del título en casa ante el iLERNA Lleida, mientras que el Barça recibirá al Leyma Coruña y el Real Madrid se estrenará ante el Unicaja.

La primera jornada se completará con los duelos Surne Bilbao-Kids&Us Manresa y MoraBanc Andorra-Monbus Obradoiro el sábado 26, y Río Breogán-Asisa Joventut, Recoletas Salud San Pablo Burgos-Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza y FIATC Girona-UCAM Murcia el domingo 27, además de los citados Barça-Leyma Coruña, Valencia Basket-iLERNA Lleida y Real Madrid-Unicaja.

La segunda jornada, el 3 y 4 de octubre, ya dejará un duelo entre dos de los principales aspirantes, con el Valencia Basket visitando al Casademont Zaragoza, mientras el Barça jugará en Murcia.

El primer gran duelo de la temporada llegará en la tercera jornada, el 11 de octubre, con un Barça-Valencia Basket, mientras que el primer Clásico entre azulgranas y madridistas se disputará el 27 de diciembre en el Palau Blaugrana, dentro de la Jornada 14. La vuelta tendrá lugar el 28 de marzo de 2027 en Madrid, en la Jornada 26.

La primera vuelta, cuyo final determinará los ocho equipos clasificados para la Copa del Rey Valencia 2027, concluirá el 9 y 10 de enero con la Jornada 17. Entre los partidos de ese fin de semana destaca el MoraBanc Andorra-Barça, mientras que el Valencia Basket recibirá al Surne Bilbao y el Real Madrid al FIATC Girona. En la segunda mitad del campeonato sobresalen también el Real Madrid-Valencia Basket del 14 de marzo, el Valencia Basket-Barça del 25 de abril y el Monbus Obradoiro-Barça de la Jornada 33, el 16 de mayo.

La Jornada 34, que definirá las posiciones de la fase regular, se disputará entre el 21 y el 23 de mayo, con los horarios todavía por confirmar. El Barça cerrará ante el FIATC Girona, el Valencia Basket visitará al UCAM Murcia y el Real Madrid se enfrentará al MoraBanc Andorra. A continuación, los cuartos de final del 'playoff' comenzarán a partir del 25 de mayo y la temporada concluirá entre el 25 y el 29 de junio, en función del número de partidos de las semifinales y la final.

La temporada 2026/27 se abrirá oficialmente antes de la Liga Endesa con la Supercopa Endesa de Badalona, los días 19 y 20 de septiembre, mientras que la Copa del Rey regresará a Valencia del 18 al 21 de febrero de 2027. Los 306 encuentros de la fase regular podrán seguirse a través de DAZN, además de Movistar Plus+, Orange y Vodafone mediante DAZN, y TV3/3Cat ofrecerá un partido cada jornada.