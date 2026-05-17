La Liga Endesa se aprieta por arriba y por abajo a falta de dos jornadas

MoraBanc Andorra - Recoletas Salud San Pablo Burgos - ACB PHOTO

Ricky Rubio se exhibió contra el Madrid y también ganaron UCAM Murcia, Barça, Baskonia y Valencia

Por abajo, Burgos logró un triunfo vital contra Andorra

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid encajó su tercera derrota seguida en Liga Endesa este domingo al caer (81-89) contra el Asisa Joventut de Ricky Rubio en una jornada 32 que apretó todo, por arriba con victorias también de UCAM Murcia, Barça, Kosner Baskonia y Valencia Basket, y por abajo, con protagonismo para Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Los de Sergio Scariolo siguen viviendo de las rentas, aún con tres victorias de colchón en el liderato, dosificando cuerpo y mente de cara al tramo definitivo de la temporada, y con la 'Final Four' de la Euroliga la próxima semana. El Movistar Arena, que homenajeó a Clifford Luyk, leyenda del club blanco que ganó 33 títulos, sufrió a un Rubio que demostró cómo disfruta de nuevo del baloncesto.

El internacional español, ante el que fuera su seleccionador, firmó 21 puntos y 27 de valoración y lideró una victoria fundamental para la 'Penya', que con 19 triunfos ató los 'playoffs'. El conjunto de Badalona ganó en casa del Madrid 18 años después, con gran papel de Jabari Parker y Cameron Hunt. En los locales, los mejores fueron Chuma Okeke y Théo Maledon con 14 de valoración.

Por la segunda plaza manda un empate a 23 triunfos entre UCAM, Barça y Baskonia, con 22 el Valencia pero con un partido menos. El equipo murciano desactivó a un Unicaja fuera del 'Top 8', apretando en el ultimo cuarto y con un decisivo David DeJulius. Por su parte, el Barça, de la mano de Juani Marcos (18 puntos y 27 de valoración), dio cuenta (97-102) de La Laguna Tenerife, de capa caída el conjunto canario en el tramo final de temporada.

Además, el Kosner Baskonia firmó un recital ofensivo (121-85) ante el Coviran Granada, con 68 puntos tras el descanso y ocho jugadores en dobles dígitos de valoración. El Valencia Basket se impuso (88-83) al Surne Bilbao Basket de Justin Jaworski, quien igualó el récord de triples del equipo vasco (8 aciertos y 31 puntos). El equipo 'taronja' sobrevivió para recuperar la senda de la victoria en Liga Endesa tras tres derrotas, una vez lograda la machada en Euroliga de remontar el 'playoff' al Panathinaikos.

Por abajo, el Hiopos Lleida aseguró la permanencia matemática superando (75-72) a un Dreamland Gran Canaria que se queda en diez triunfos, uno más que un Andorra que marca el descenso, empatado con Casademont Zaragoza, y que vio escapar a 11 a San Pablo Burgos. El cuadro catalán venció con un triple ganador de James Batemon que hizo morir en la orilla la gran remontada amarilla. Mientras, el Burgos logró el triunfo más importante del curso en Andorra, con un enorme Ethan Happ (19 puntos y una canasta decisiva al final).