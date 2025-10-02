La Liga Endesa bate su récord histórico de abonados

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa 2025-2026 tendrá un total de 107.460 abonados en el global de los 18 clubes que compondrán la competición, una cifra que supera en un 3,5 por ciento los de la temporada pasada, batiendo así un récord en la historia de la acb.

"La Liga Endesa sigue creciendo en popularidad y seguimiento. Si la pasada campaña 24-25 fue la primera en superar la simbólica barrera de los 100.000 abonados en el global de los 18 clubes acb (103.875), en esta 25-26 a punto de comenzar la cifra se dispara hasta los 107.460 abonados", informó la acb en un comunicado.

Este aumento supone 3.585 abonados más, sumando todos los equipos que disputarán la mejor competición nacional de baloncesto, lo que implica un 3,5% de crecimiento, algo que la acb califica como "un récord sinónimo de una tendencia al alza que va a más".

La media de socios por cada club es de 5.970, a los que se sumarán aficionados que no sean abonados pero quieran disfrutar de algún partido puntual. Esto garantizará para la asociación "un gran ambiente en los 18 pabellones de la Liga Endesa".