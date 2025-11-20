La Liga Endesa dedica esta jornada al Día Mundial de la Infancia con logos infantiles y acciones especiales - ACB

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acb dedicará la jornada 8 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, al Día Mundial de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre, en una iniciativa en la que los niños y niñas volverán a convertirse en protagonistas de los encuentros del campeonato con varias acciones especiales y también al dibujar los logos de la competición y escudos de sus clubes.

La competición estrenará una estética especial, con logos diseñados por alumnos y alumnas del Col·legi Badalonès que sustituirán a los habituales de los 18 clubes, y cuyas ilustraciones marcarán gráficamente todos los partidos de la jornada.

En el Dreamland Gran Canaria-Barça del domingo (19.00 horas), las presentaciones de los jugadores en el videomarcador se harán con fotografías de cuando eran niños, y la misma dinámica se aplicará a las imágenes de árbitros, narradores y comentaristas de DAZN que se vean durante la retransmisión.

Antes del inicio de cada partido, los quintetos iniciales y el trío arbitral posarán en el centro de la pista junto a un grupo de niños y niñas con una pancarta alusiva al Día Mundial de la Infancia.

Además, la acb tematizará todos sus contenidos digitales durante estos días y empleará el hashtag #TodosPorLaInfancia en sus publicaciones.