La Liga Endesa se retransmitirá en la temporada 2026-27 en 173 países

Representación de los países (naranja) que retransmitirán los partidos de la temporada 2026-27 de la Liga Endesa. - PRENSA ACB

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa ha apostado por ampliar su red de distribución internacional y ha renovado los derechos televisivos en Europa, América, África, Asia y Oceanía para retransmitir la presente temporada 2026-27 hasta en 173 países en los cinco continentes, según ha comunicado la propia patronal de clubes en nota de prensa.

Junto a las renovaciones televisivas en Europa, América, África y Asia, la temporada 2026-27 de la Liga Endesa se incorporará mediante Cayo.TV a África subsahariana, al subcontinente indio y varios países asiáticos, con la finalidad de impulsar la expansión de la máxima categoría del baloncesto español a más de 173 países.

Entre las principales novedades destacan las renovaciones de los acuerdos televisivos en China (Douyin y Penguin Sports), México (TVC Deportes), Polonia (Sportklub), Rusia (StartTV), la región de los Balcanes (Arena TV y Sportklub), Marruecos (Arryadia Sport), Egipto (OnTime Sports), Emiratos Árabes Unidos (Sharjah Sports) y Finlandia (Elisa TV).

Asimismo, la competición incorporó nuevos operadores como Prima Sport en República Checa y Fox Sports en México, así como amplió su cobertura mediante acuerdos multirregionales con DSports, en Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, y Cayo.TV, en África subsahariana, el subcontinente indio y parte de Asia.

En cuanto a Asia, este acuerdo supone la presencia de la Liga Endesa en todo el subcontinente indio, además de ampliar su cobertura en países como Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Corea del Norte, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

En el continente europeo, la plataforma de DAZN también ofrecerá el baloncesto español en Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. Por su parte, Arena TV garantizará las emisiones regularmente en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, mientras que Sportklub lo hará en Croacia, Eslovenia y Polonia.

En Bulgaria, con Nova; en Grecia, con OTE; en Lituania, Letonia y Estonia, con TV3 Baltics; en Finlandia, con Elisa TV; en Turquía, con D-Smart; y República Checa se incorpora a la distribución a través de Prima Sport.

Asimismo, en Eurasia, StartTV continuará ofreciendo la competición en Rusia y otros países de la región como Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán.

Al otro lado del océano Atlántico, DAZN se convirtió en nuevo operado de Canadá y Estados Unidos, y en Sudamérica Basket.TV ofrecerá los partidos de Liga Endesa en siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay), mientras que DSports contará con cobertura en cinco (Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay).

La distribución en el continente se completa con las emisiones de CDO en Chile; TVC Deportes y Fox Sports en México; Meridiano TV en Venezuela; y Abriendo Sports en República Dominicana. En el resto del Caribe, la competición podrá seguirse a través de Courtside 1891.

COBERTURA EN ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA

También DAZN ofrecerá la máxima categoría del baloncesto español en los 20 países de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), y se complementará con las emisiones de OnTime Sports en Egipto, Arryadia Sport en Marruecos y Sharjah Sports en Emiratos Árabes Unidos.

Así, en África subsahariana, la ACB mantendrá una "amplia presencia" a través de Cayo.TV y Courtside 1891, que llevarán la Liga Endesa a 52 países y territorios de la región.

Además, el continente asiático también experimenta "una importante ampliación". A las emisiones de DAZN en Japón y Taiwán, Douyin y Penguin Sports en China, y M Plus en Hong Kong y Macao, se suma ahora Cayo.TV, que ofrecerá la competición en 13 países: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Corea del Norte, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

Por último, DAZN mantendrá las emisiones en Oceanía, especialmente en Australia, para completar así una distribución internacional con presencia en los cinco continentes.