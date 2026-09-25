La Liga Endesa supera los 110.000 abonados

Archivo - Balón de la Liga Endesa 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa de baloncesto alcanzó los 110.717 abonados para la temporada 2026-27, un 3% más que el curso anterior, y la media por equipo supera por vez primera la frontera de los 6.000, según un comunicado emitido este viernes.

"Los clubes acb continúan creciendo en seguimiento y fidelidad, y establecen un nuevo registro récord de abonados por tercer año consecutivo, tras romper en 2024-25 la barrera de los 100.000", destacó la acb.

Así, hasta 13 de los 16 conjuntos que disputaron la pasada Liga Endesa mejoran sus registros y la cifra global del nuevo curso crece hasta los 110.717 abonados entre los 18 equipos, lo que supone un 3% de aumento respecto a la pasada campaña.

En concreto, son 3.251 abonos más que en el curso 2025-26, cuando el número total se situó en 107.466. El incremento se refleja igualmente en el promedio por equipo, que alcanza los 6.151 abonados, superando por primera vez la barrera de los 6.000.