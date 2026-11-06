Lola Pendande reemplaza a la lesionada Marta Suárez en la concentración de la selección española

Archivo - La pívot Lola Pendande, en un entrenamiento con la selección española de baloncesto. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de Valencia Basket Marta Suárez no podrá incorporarse a la concentración de la selección española femenina por una lesión en la mano izquierda, y la pívot Lola Pendande es la elegida por el seleccionador, Miguel Méndez, para completar la lista de 14 jugadoras para los próximos partidos de clasificación al Eurobasket 2027.

"La jugadora de Valencia Basket Marta Suárez no podrá incorporarse a la concentración de la selección española femenina debido a una lesión en el quinto dedo de su mano izquierda, detectada tras las pruebas médicas realizadas. La jugadora deberá ser intervenida en los próximos días, por lo que causará baja en esta 'ventana' de clasificación", informó la Federación Española de Baloncesto (FEB) sobre Suárez, que aún no ha debutado con la selección absoluta.

En su lugar, el seleccionador, Miguel Méndez, elige a Lola Pendande, jugadora del Olympiacos y que participó en la preparación del Mundial aunque no entró en la convocatoria final, para completar la lista de 14 convocadas para afrontar los próximos compromisos de clasificación al Eurobasket 2027.

La selección disputará en esta 'ventana' tres partidos. El primero de ellos se jugará el martes 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo, a las 20.30 horas, contra República Checa. El sábado 14, jugará en Bulgaria, a 18.00 horas, en el Arena SamElyon de Samokov; y el martes 17, a la misma hora contra Croacia en el Zatika Sports Centre de Porec.