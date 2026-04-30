Luka Bozic repite en abril MVP mensual de la Liga Endesa

Archivo - Luka Bozic (Coviran Granada) en el partido contra el Asisa Joventut en el Olímpic de Badalona, en la Liga Endesa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot croata Luka Bozic (Coviran Granada) ha sido designado MVP del mes de abril en la Liga Endesa, un reconocimiento que repite por segundo mes consecutivo tras el logrado en marzo y que certifica su gran momento de forma en el tramo decisivo de la temporada, con una media de 30,3 créditos de valoración, la más alta de todo el curso.

El jugador del Coviran Granada está siendo una pieza clave en la pelea por la permanencia del conjunto nazarí, liderando a su equipo con actuaciones determinantes tanto en victorias como en derrotas durante un mes de abril en el que su impacto ha sido constante, con un balance de 2-2 para su equipo.

Bozic destacó especialmente en la pista del UCAM Murcia, donde alcanzó su tope mensual con 33 de valoración gracias a 25 puntos (6/9 en tiros de dos, 0/1 en triples y 13/15 en tiros libres), además de 7 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón y 12 faltas recibidas.

También superó la barrera de los 30 créditos (32) frente al Bàsquet Girona, con una actuación de 19 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación, 1 tapón y 6 faltas recibidas, aunque en ambos encuentros su equipo no pudo sumar la victoria.

En los triunfos del conjunto dirigido por Arturo Ruiz, el croata volvió a ser decisivo. Ante el MoraBanc Andorra firmó 29 de valoración con 15 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias y 9 faltas recibidas, mientras que en el derbi andaluz frente al Unicaja alcanzó 27 créditos tras aportar 15 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 9 faltas recibidas.

En el global del mes, Bozic promedió 18,5 puntos por partido, con un 57% de acierto en tiros de dos, un 50% en triples y un 86% desde la línea de personal, además de 7,5 rebotes, 3,5 asistencias y 0,5 tapones por encuentro, unos números que le permiten firmar la mejor valoración media mensual del campeonato en lo que va de temporada y sumar el segundo MVP mensual de su carrera en la competición.