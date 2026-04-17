Madrid inaugura este domingo la temporada 2026 del Circuito 3x3 CaixaBank

Circuito 3x3 CaixaBank - FEB

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Salvador Dalí de Madrid acoge este domingo la primera parada de la decimocuarta temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, el proyecto de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre impulsado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank y que este año recorrerá 11 ciudades españolas.

En la cita participarán más de 100 equipos y alrededor de 500 jugadores y jugadoras de todas las categorías. El evento contará con la participación de las diferentes instituciones involucradas en la organización del circuito, así como la Federación Madrileña de Baloncesto, la entidad social beneficiaria del Triple Solidario, Baloncesto Sin Rasgos, y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

Bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto', el Circuito 3x3 CaixaBank tratará de dar continuidad al éxito de 2025, cuando contó con 3.856 jugadores y jugadoras y más de 45.000 visitantes. Tras el estreno en Madrid, el campeonato hará parada en San Fernando (2 de mayo), Vigo (16 de mayo), Salamanca (23 de mayo), Santander (30 de mayo), Vitoria-Gasteiz (7 de junio), Pamplona (29 de agosto), Guadalajara (5 de septiembre), Cáceres (13 de septiembre), Valladolid (19 de septiembre) y Málaga (3 de octubre).

Como novedad, imagin, el neobanco de CaixaBank, se suma a esta edición vinculándose con las competiciones y experiencias para todos los asistentes. La nueva pista de imagin completará la oferta de actividades tanto deportivas como de entretenimiento de las canchas Universo Mujer Baloncesto y la Pista CaixaBank.

Además, en esta edición, el circuito amplía el significado de Cancha para Todxs inaugurando una fan zone, un espacio abierto a la ciudad pensado para que público joven y familias disfruten del baloncesto desde el entretenimiento y la participación, no solo desde la competición. Este espacio incluirá actividades lúdicas y colaborativas como juegos y dinámicas, mural/graffiti en cada parada, hinchables, canchas de juego libre, 4 en ralla y zonas de sombra.

Las categorías de formación masculinas y femeninas -premini, mini, infantil, cadete y junior- continuaran siendo el corazón del proyecto, reforzando el papel del circuito como impulsor del baloncesto base en España. Además, el baloncesto en silla de ruedas volverá a ser protagonista junto con los partidos de categoría senior y las actividades de envejecimiento activo.

También continuará la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario. En 2025 se superaron los 9.000 triples solidarios, superando el objetivo de 1.000 por ciudad y generando ayudas económicas que, a través de la Fundación la Caixa, fueron destinadas a asociaciones locales que trabajan por la inclusión y la igualdad social. En 2026, cada triple anotado volverá a traducirse en un apoyo real a entidades sociales que se implican en el trabajo social de cada ciudad.

La promoción del baloncesto femenino seguirá siendo uno de los grandes ejes del circuito. En la pasada edición, la participación femenina alcanzó el 37% del total, con más de 1.400 jugadoras inscritas, confirmando una tendencia al alza con varias sedes en las que se superó el 40%. La Pista Universo Mujer continuará siendo el escenario de las finales femeninas, visibilizando el talento de niñas y jóvenes participantes, y reforzando el papel del baloncesto como herramienta de igualdad de género.

El torneo de baloncesto en silla de ruedas (BSR) volverá a formar parte del calendario de esta temporada, tras congregar en 2025 a más de 20 equipos y 90 jugadores participantes entre las diferentes paradas del circuito. La apuesta por el BSR, impulsada en colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, reafirma el compromiso del circuito con la accesibilidad y la plena integración a través del deporte.

Por otra parte, continuarán asistiendo leyendas y embajadores del baloncesto español. Al frente de esta representación vuelve a situarse Fernando Romay, leyenda de 'La Familia' y embajador de la FEB. Junto a él, el Circuito 3x3 CaixaBank contará con la participación de embajadores vinculados al baloncesto de cada ciudad.