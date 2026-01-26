Real Madrid-Unicaja, duelo estrella de cuartos de la Copa del Rey 2026

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey 2026 de baloncesto, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, tendrá en cuartos de final duelos tan intensos como el que medirá al anfitrión Valencia Basket contra el Joventut de Badalona, un gran partido para abrir boca entre Real Madrid y Unicaja y, el viernes, duelos todavía abiertos para Barça y La Laguna Tenerife, que se medirán a UCAM Murcia o Kosner Baskonia.

Real Madrid-Unicaja, Valencia Basket-Joventut Badalona, Barça- UCAM Murcia/Kosner Baskonia y Kosner Baskonia/UCAM Murcia-La Laguna Tenerife son los cruces de una Copa que estrenará al Roig Arena como sede de una gran competición y que todavía tiene detalles por decidir para darle más bola al torneo.

Este lunes, el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía acogió el sorteo de emparejamientos de la Copa ACB una vez que la jornada 17 de la Liga Endesa acabó de dar los billetes pendientes para un total de 8 participantes: Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona.

No obstante, el último cabeza de serie será o bien Kosner Baskonia o bien UCAM Murcia y se sabrá cuando se dispute el partido aplazado entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia, que se jugará finalmente el domingo 8 febrero a las 18.00 horas (17.00 en horario insular).

Los vitorianos serán cabeza de serie y jugarán contra La Laguna Tenerife si ganan en Gran Canaria, y si pierden jugarían contra el Barça y sería entonces el equipo murciano el cabeza de serie y el rival de los tinerfeños. Así que la suerte de ambos equipos depende del Kosner Baskonia y de lo que haga ante un Gran Canaria que se ha quedado fuera de la Copa en esta ocasión.

En lo certero, será el equipo anfitrión del Valencia Basket quien abra esta Copa ACB, el jueves 19 de febrero a las 18.00 horas, contra el Club Joventut Badalona. Un duelo entre dos históricos y habituales que será el estreno de los 'taronja' en su nuevo feudo en una Copa ACB ante un conjunto 'verd-i-negre' que, con 8 Copas, es el tercer club más laureado.

A las 21.00, el Real Madrid --como líder de la clasificación al cierre de la primera vuelta-- se medirá en el segundo cuarto de final a Unicaja para, a las primeras de cambio, brindar a las aficiones del Roig Arena la reedición de la última final copera. En 2025, en Las Palmas, Unicaja Málaga conquistó su tercera Copa superando a los blancos por un claro 93-79. Ahora se medirán por el segundo billete para semifinales.

Y en segundo turno del viernes se jugará el duelo del Barça de Xavi Pascual, que busca acabar con la sequía de títulos en el club blaugrana. Pero, de momento, no sabe si jugará contra UCAM Murcia o Kosner Baskonia. Y quien también espera rival, para el viernes a las 18.00 horas, es La Laguna Tenerife, el último en obtener billete tras ganar en la última jornada al Barça en el Palau Blaugrana.

Las semifinales mantendrán el mismo formato el sábado, con partidos a las 18.00 y a las 21.00 horas, siendo la semifinal A la del cuadro formado por Madrid-Unicaja contra Valencia-Joventut, mientras que la semifinal B será la del cuadro de Barça, Baskonia, Tenerife y Murcia. La final se jugará el domingo a partir de las 19.00 horas.

El presidente de la ACB, Antonio Martín, aseguró antes del sorteo que de esta Copa se puede "esperar de todo". "Aquí se mezclan muchos condicionantes para que sea una Copa distinta. Para empezar, las localizaciones, todo muy junto, y también una parte analógica y otra no analógica muy llamativas. La ciudad de Valencia y la Comunitat lo merecen, lo han pasado mal y queremos ayudar a que este sea un punto de partida para volver a sonreír y pasarlo bien", manifestó.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, aseguró que esta Copa es una apuesta segura. "Desde el Ayuntamiento apoyamos competiciones que la ciudad quiere y que ayudan a hacerla más grande. Además, la Copa coincidirá con el inicio de las Fallas, nuestra joya de la corona. Esperamos a las aficiones y a la Copa con los brazos abiertos, en unos días que van a ser muy bonitos", aseguró.

Mientras, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, prometió la mejor Copa. "Es un evento de altura y quiero transmitir un mensaje de ilusión muy grande por poder acoger esta gran competición en Valencia. Es uno de los grandes acontecimientos deportivos de la temporada, tanto en baloncesto como en el conjunto del deporte, y en la Comunitat existe un tejido deportivo alrededor del baloncesto muy importante", recordó.

"Además, en el momento actual del baloncesto valenciano, con el Valencia Basket en un gran nivel, esta Copa nos llega en el mejor momento, después de haberla añorado durante mucho tiempo. Va a ser la puesta de largo del gran complejo deportivo del Roig Arena y creo que vamos a estar ante la mejor edición de la Copa del Rey de baloncesto", valoró Díez.