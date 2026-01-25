Tenerife gana en el Palau para completar los bombos de la Copa

Archivo - Barça - La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife superó (82-89) al Barça este domingo en la jornada 17 de la Liga Endesa y certificó una presencia ya cantada en la Copa del Rey de Valencia, la cual sorteará este lunes sus emparejamientos con Real Madrid, Valencia Basket, Barça, UCAM Murcia o Kosner Baskonia como cabezas de serie.

El equipo canario iba a estar en el Roig Arena, para la cita que se disputa del 19 al 22 de febrero, salvo hecatombe: tenía que perder de 65 puntos para que fuese Surne Bilbao Basket, y se convirtió en el octavo pasajero ganando en el Palau. Los de Xavi Pascual vieron frenada su racha liguera en 10 victorias seguidas. Giorgi Shermadini (18 de valoración) lideró la remontada aurinegra.

La décima seguida fue la clasificación para la Copa de un CB Canarias que mandó en el segundo tiempo. Los de Txus Vidorreta firmaron una actuación coral con ocho jugadores en dobles dígitos de valoración, para tumbar a un Barça al que le tienen tomada la medida. El equipo aurinegro ganó por tercera vez seguida a los catalanes, sin chispa tras la doble ración de Euroliga.

Por otro lado, el Valencia Basket tumbó (80-90) a un Dreamland Gran Canaria que sigue arrastrando su mal momento y aumentando el malestar de su afición. Jaime Pradilla (13 puntos y 13 rebotes) encabezó el asalto 'taronja' a la isla, junto a Jean Montero, Kameron Taylor y Darius Thompson. La actuación de Isaiah Wong (23 puntos) no fue suficiente para los canarios.

Los de Pedro Martínez aseguraron su condición de cabeza de serie para su Copa, mientras que el Barça lo hizo con la derrota del UCAM Murcia ante el Unicaja (92-88). El equipo malagueño venció en la prórroga en el Carpena remontando 14 puntos para forzar el tiempo extra, donde James Webb III firmó nueve puntos. Chris Duarte (20 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 25 de valoración) fue el mejor.

Así, el sorteo de este lunes quedará pendiente de qué posición es la cuarta de cabeza de serie que falta, que puede arrebatar al Baskonia a los murcianos si ganan su partido aplazado con el Gran Canaria el día ocho de febrero. Los de Vitoria mantuvieron sus opciones este domingo superando (87-88) al Joventut. Trent Forrest, con 15 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes (21 de valoración), guió la séptima victoria liguera consecutiva de los de Vitoria.

Por otro lado, Retin Obasohan, con 22 puntos, tiró del BAXI Manresa en la séptimo triunfo de la temporada para los de El Bages, en el 91-84 en el Nou Congost ante un MorBanc Andorra que se queda en cuatro y más preocupado con la zona de descenso.