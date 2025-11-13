Maite Cazorla: "Han sido seis meses largos, muchos altibajos"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Maite Cazorla confesó haber pasado "seis meses largos" y sentir "mucha ilusión" por estar de vuelta con España para "ayudar dentro y fuera de la pista" a preparar la fase de clasificación para el Mundial.

"Han sido seis meses largos, ha habido muchos altibajos, pero muy contenta de estar aquí en dinámica de equipo, de poder ayudar dentro y fuera de la pista", afirmó este jueves en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Cazorla, que se perdió el Eurobasket por lesión, confesó "mucha ilusión" y vio al equipo de Miguel Méndez con una mezcla importante de juventud y experiencia para seguir creciendo. "Es un poco más de responsabilidad, hay que hacer nuestro trabajo en pista, transmitir los valores y disfrutar del camino", afirmó.

"Mucha ilusión, hay que estar agradecidos de poder estar aquí y tener la oportunidad de poder ayudar, aunque sea muy poco, y seguir construyendo poco a poco. Cada una venimos de nuestros clubes, es una semana intensa, pero es seguir la dinámica del verano, retomar pequeños detalles y seguir trabajando para el premundial", añadió.

Por otro lado, ante los partidos contra Italia y Francia en Cádiz, la canaria apuntó que la final del Eurobasket alcanzada en verano marca una buena línea a seguir. "Seguir el mismo trabajo del verano, con esta ilusión, con esta competitividad y toda jugadora que entre en pista aportar su granito de arena", terminó.