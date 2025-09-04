Málaga acoge este viernes el sorteo de la Supercopa Endesa

Archivo - El pabellón Martín Carpena de Málaga volverá a acoger la Supercopa Endesa de baloncesto. - ACB PHOTO - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de emparejamientos de la Supercopa Endesa Málaga 2025, que se disputará del 27 al 28 de septiembre en el Martín Carpena de la capital costasoleña, se celebrará este viernes, a partir de las 12:00 horas, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de la localidad malagueña.

Real Madrid, como vigente campeón de Liga Endesa, y el anfitrión Unicaja, como vencedor de la pasada Copa del Rey, estarán en el primer bombo como cabezas de serie. Valencia Basket y La Laguna Tenerife, en el segundo bombo, serán sus rivales en la Supercopa Endesa.

Al acto acudirán el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director general de eventos e instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; el vicepresidente y diputado de deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas; el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafa Sánchez, y el presidente de la acb, Antonio Martín.

Ejercerán como manos inocentes en el sorteo de emparejamientos el exfutbolista Sergio Paulo Barbosa Valente 'Duda' y el exbaloncestista Carlos Suárez.