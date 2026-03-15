Manresa vibra con la Copa Campeones - ACB

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Nou Congost de la localidad de Manresa (Barcelona) ha acogido este fin de semana la segunda jornada de la Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual, dos jornadas en las que los seis equipos participantes han demostrando que integración y deporte comparten los mismos valores.

Después del debut del torneo en Valencia, la ciudad barcelonesa vibró también con unos equipos entregados y jugadores disfrutando y demostrando un nivel de compañerismo enorme. La competición se celebra bajo el auspicio de la Fundación acb y gracias al apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, así como con la ayuda de Pelayo, Azulmarino y Wilson y la colaboración de Special Olympics España.

El sábado, hubo tiempo para la competición y, también, para conocer un poco más la historia de la capital de la comarca del Bages, con una visita al Museo Barroco, la Seu y la Calle del Balç. Ya el domingo, el Nou Congost vivió un primer encuentro que puso frente a frente al Casademont Zaragoza y al Unicaja, con triunfo para los malagueños (29-46).

A continuación, llegó el turno de CB Sierra Nevada Natura Ability Granada y UCAM Murcia, que habían finalizado segundos de sus respectivos grupos tras los partidos del sábado, y el conjunto murciano se llevó la victoria (19-25). Para cerrar la competición, se disputó el duelo entre los dos primeros de grupo: BAXI Manresa y Fundació Bàsquet Girona, con triunfo para el equipo gironí (30-35).

Con la entrega de medallas a todos los participantes y la foto de familia, se cerró la segunda jornada. Una vez más, la Copa Campeones ha demostrado que los valores del deporte en general y del baloncesto en particular son los que predominan en ella. Superación, diversión y compañerismo van de la mano en una competición en la que la integración de las personas con discapacidad intelectual es el gran objetivo. Bilbao acogerá en mayo la última jornada de la Copa Campeones.