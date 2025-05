Marc Gasol: "Llull deja un legado muy difícil de repetir"

"Siempre ha demostrado su compromiso, su coraje y su valentía tanto dentro como fuera de la pista"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El exinternacional español Marc Gasol ha asegurado que el base Sergio Llull, que este lunes ha anunciado que no jugará más con la selección, deja "un legado muy difícil de repetir", recalcando que siempre ha demostrado "compromiso, coraje y valentía tanto dentro como fuera de la pista".

"Tengo muchísimos recuerdos, tanto dentro de la pista como fuera de ella. Han sido muchos torneos y muchas competiciones en las que ha demostrado siempre su compromiso, su coraje, su valentía, tanto dentro como fuera de la pista. Deja un legado muy difícil de repetir, porque hay pocas personas como Sergio, con su talento, tanto como jugador como humano, Soy muy afortunado de haber formado parte de esa etapa", señaló en el Museo FEB, donde el jugador del Real Madrid ha anunciado su decisión.

Además de Marc Gasol, jugadores como Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Alex Mumbrú, Víctor Claver, Felipe Reyes, Alberto Abalde, Willy Hernangómez, Santi Aldama o Joel Parra han acompañado al de Mahón. "Hay pocos jugadores en la historia de España con la capacidad de convocatoria que tiene Sergio Llull, y eso es por el tipo de persona que es. Es una persona muy especial, y me alegro mucho de haber formado parte de su equipo", indicó.

Además, destacó "muchísimos" momentos juntos, "difíciles, buenos y otros entremedias". "Me siento muy afortunado de haber formado parte de la carrera de Sergio, de haber compartido tantos momentos, y ahora estoy un poco expectante con lo que viene, porque no es una etapa fácil cuando de repente dejas de jugar en la selección", apuntó. "No sé si queda alguno más de esa generación. Lo más importante es la transmisión de esos valores que tan importantes son en el deporte colectivo, y creo que Sergio lo ha reflejado muy bien", añadió.

En este sentido, el catalán también aseguró que Llull ha sabido "transmitir valores" a las nuevas generaciones. "Pasas de ser hermano pequeño a ser hermano mayor muy rápido, con esa responsabilidad de transmitir los valores tan importantes que transmite este deporte. Nosotros tenemos la gran suerte de aprenderlos de los máximos estandartes del baloncesto español", expresó.

Por último, Gasol reconoció que no sigue todo lo que le gustaría la trayectoria de la selección. "No te voy a engañar, no la estoy siguiendo tanto como antes, pero es muy complicado. Yo creo que cometemos un error si siempre comparáramos solo a través de los éxitos. Hay que acompañar, todo tiene un proceso, todo tiene una evolución, y competir al máximo siempre. Competir unidos al máximo, confiar unos en otros, sacrificarse mucho por el equipo, porque el bien colectivo es el bien de uno", finalizó.