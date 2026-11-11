Marcelinho Huertas deja La Laguna Tenerife tras ocho temporadas: "No ha sido una decisión fácil"

Archivo - Marcelinho Huertas en un partido de La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El base brasileño Marcelinho Huertas ha alcanzado un acuerdo con La Laguna Tenerife para la desvinculación de su contrato tras ocho temporadas en el club, según ha confirmado la entidad este miércoles de manera oficial y durante una rueda de prensa celebrada en el Pabellón Santiago Martín, en la que el jugador ha anunciado que disputará su último encuentro con la camiseta canarista este sábado ante el MoraBanc Andorra.

"Después de más de siete temporadas cierro una etapa que ha sido de las más bonitas y más importantes de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional. No ha sido una decisión fácil, ha sido una de las más difíciles de mi carrera y de mi vida. Tomarla en mitad de una temporada lo hace todavía más complicada", ha confesado el base internacional.

Huertas ha explicado que, aunque a lo largo de este periodo recibió propuestas para salir, optó por permanecer en la Isla al sentirse valorado. "Durante estos años surgieron oportunidades difíciles de rechazar, pero siempre encontré motivos para quedarme aquí porque siempre fui muy feliz. Tenerife dejó de ser un sitio donde jugaba al baloncesto para convertirse en mi casa", ha señalado.

Sin embargo, el jugador ha argumentado la necesidad de emprender un nuevo reto profesional, que según varias informaciones podría ser en Dubái, con un Dubai Basketball de Xavi Pascual que juega la Euroliga. "La vida como el deporte a veces nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Cuando llegué a esta isla jamás imaginé todo lo que estaba por venir. Nadie lo esperaba, ni jugadores, ni club, ni los aficionados más optimistas. Hemos conseguido cosas que quedarán para siempre en la historia de este club, pero por encima de los títulos lo que me llevo son las personas", ha recalcado.

El director de juego ha dedicado unas palabras a los miembros de la entidad y a sus técnicos. "A los entrenadores, por supuesto Txus Vidorreta durante estos años y Jaka también, con el que tengo una relación muy buena. Cuerpo técnico, servicios médicos, preparadores físicos, trabajadores, directivos... Todos los que han hecho que estos años hayan sido maravillosos", ha expresado.

Asimismo, ha enviado un mensaje a la afición insular y a los más jóvenes. "Ver a tanta gente identificarse con un jugador veterano que sigue disfrutando como un niño es uno de los mayores regalos. A los niños les digo: 'nunca dejéis de soñar. Trabajad por lo que os ilusiona. Disfrutad del camino y si algún día la vida os pone por delante situaciones difíciles será porque habéis llegado lejos'. Si he conseguido inspirar aunque sea a uno de vosotros habrá merecido la pena", ha manifestado.

"Siempre he pensado que la vida está hecha de etapas y he aprendido que no siempre podemos elegir cómo termina una historia. A veces pensamos en un final distinto pero eso no cambia lo vivido. Lo importante de una historia no es cómo termina, más bien lo que sucedió por el camino", ha reflexionado sobre su marcha a mitad del curso, antes de concluir: "Tenerife ha sido nuestro hogar y una parte de mí se queda aquí para siempre. No quiero decir adiós, prefiero hasta luego".

TRAYECTORIA DE LEYENDA CANARISTA

Desde su llegada en el verano de 2019, Huertas ha disputado 384 partidos oficiales con el conjunto aurinegro repartidos en 252 encuentros de Liga Endesa, doce de Copa del Rey, tres de Supercopa Endesa, 107 de Basketball Champions League (BCL), seis de Eurocup y cuatro de la Copa Intercontinental.

En este periodo, el base se ha convertido en el máximo asistente de la historia de la Liga Endesa y en el máximo anotador y asistente de todos los tiempos del club canarista en la élite. Asimismo, fue nombrado MVP de la Liga Endesa en la temporada 2024-25 y se convirtió en el primer jugador en repetir galardón como MVP de la BCL en las campañas 2023-24 y 2024-25.

Bajo su liderazgo en la pista, La Laguna Tenerife ha vivido la etapa más gloriosa de su historia con la conquista de un título de la BCL, dos Copas Intercontinentales y un subcampeonato de la Copa del Rey, además de alcanzar tres semifinales de la Liga Endesa y cinco de la Copa del Rey.