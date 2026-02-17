Marija Lekovic se desvincula del Valencia Basket

Archivo - Marija Lekovic, en un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La base montenegrina Marija Lekovic, de 22 años y 1,66 metros de estatura, se ha desvinculado del Valencia Basket tras rescindir el contrato que unía ambas partes hasta el final de la presente temporada, según indicó este martes la entidad 'taronja' en su página web y redes sociales.

"Lekovic se incorporó al club en el verano de 2025 procedente de Perfumerías Avenida para completar la posición de base. En este periodo la jugadora ha ayudado al equipo y ha podido disputar un total de 30 partidos entre Supercopa, LF Endesa y EuroLeague Women", indicó el Valencia Basket.

Por último, en su misma nota de prensa, el club valenciano quiso "agradecer la profesionalidad y el esfuerzo de Lekovic durante el tiempo que ha llevado la camiseta" en todos sus compromisos y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".