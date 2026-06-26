Marina Mabrey empata con 53 puntos el récord anotador de la WNBA

June 25, 2026, Toronto, On, Canada: Toronto Tempo's Marina Mabrey (3) celebrates with her team behind her during second half WNBA basketball action against the Los Angeles Sparks in Toronto, on Thursday, June 25, 2026.
June 25, 2026, Toronto, On, Canada: Toronto Tempo's Marina Mabrey (3) celebrates with her team behind her during second half WNBA basketball action against the Los Angeles Sparks in Toronto, on Thursday, June 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Sammy Kogan
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 26 junio 2026 4:23
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   MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La estadounidense Marina Mabrey, de 29 años y escolta de las Toronto Tempo, empató este viernes --de madrugada en España-- con 53 puntos el récord histórico de anotación en la WNBA, estableciendo además el nuevo récord de triples convertidos durante un mismo partido.

   Durante el triunfo por 125-97 frente a Los Angeles Sparks en la liga regular, Mabrey encestó 17 de sus 28 lanzamientos, incluyendo una marca de 9 de 18 desde el perímetro. Esa victoria colocó a las Tempo con un balance de 9-9 en la Conferencia Este, mientras que la derrota dejó a las angelinas con un registro de 8-9 en la Conferencia Oeste.

   La plusmarca de Mabrey igualó lo logrado por Elizabeth Cambage el 17 de julio de 2018, durante un triunfo de Dallas Wings por 104-87 ante New York Liberty, y también lo conseguido por A'ja Wilson el 22 de agosto de 2023, durante una victoria de Las Vegas Aces por 112-100 contra Atlanta Dream.

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