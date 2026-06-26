Marina Mabrey empata con 53 puntos el récord anotador de la WNBA

June 25, 2026, Toronto, On, Canada: Toronto Tempo's Marina Mabrey (3) celebrates with her team behind her during second half WNBA basketball action against the Los Angeles Sparks in Toronto, on Thursday, June 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Sammy Kogan

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estadounidense Marina Mabrey, de 29 años y escolta de las Toronto Tempo, empató este viernes --de madrugada en España-- con 53 puntos el récord histórico de anotación en la WNBA, estableciendo además el nuevo récord de triples convertidos durante un mismo partido.

Durante el triunfo por 125-97 frente a Los Angeles Sparks en la liga regular, Mabrey encestó 17 de sus 28 lanzamientos, incluyendo una marca de 9 de 18 desde el perímetro. Esa victoria colocó a las Tempo con un balance de 9-9 en la Conferencia Este, mientras que la derrota dejó a las angelinas con un registro de 8-9 en la Conferencia Oeste.

La plusmarca de Mabrey igualó lo logrado por Elizabeth Cambage el 17 de julio de 2018, durante un triunfo de Dallas Wings por 104-87 ante New York Liberty, y también lo conseguido por A'ja Wilson el 22 de agosto de 2023, durante una victoria de Las Vegas Aces por 112-100 contra Atlanta Dream.