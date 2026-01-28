Mario Hezonja, MVP de enero en la Liga Endesa

Mario Hezonja, Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero del Real Madrid Mario Hezonja fue elegido este miércoles MVP, mejor jugador, del mes de enero en la Liga Endesa, tras promediar 23 puntos y 4,5 rebotes para un total de 23,8 de valoración durante el primer mes del año.

El croata, que afronta su cuarta temporada en el Real Madrid, arrancó con fuerza el 2026 liderando al conjunto blanco hasta el liderato consolidado de la Liga al término de la primera vuelta. Hezonja logró este galardón del mes por primera vez en su carrera.

Durante las cuatro jornadas que computaban en enero, Hezonja promedió 23 puntos, 4,5 rebotes y 23,8 de valoración. Además, la efectividad del croata durante este periodo ha sido una constante: un 70,4 por ciento en lanzamientos de dos (tras 19 intentos) y un 42,9 por ciento en triples, convirtiendo 12 en 4 partidos.

El jugador de Dubrovnik destacó frente al Barça alcanzando su tope anotador hasta la fecha con 27 puntos y 30 de valoración, lo que le valió para ser el MVP de la Jornada 14. Después, contra Río Breogán superó su récord, con 28 puntos y otros 30 créditos de valoración en la Jornada 17.

Entre ambos hitos, el Madrid venció al MoraBanc Andorra con un Mario Hezonja muy eficiente, que aportó 14 puntos, con un brillante 80 por ciento en tiros de dos, además de sumar 5 rebotes. En el duelo directo por el liderato contra el Valencia Basket, el croata firmó 23 puntos, con 4 triples, 4 asistencias y 2 recuperaciones en los 23 minutos que estuvo sobre la pista.