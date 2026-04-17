Marta Hermida refuerza al Perfumerías Avenida hasta final de temporada

Marta Hermida, durante un entrenamiento con el Perfumerías Avenida - CB AVENIDA

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CB Perfumerías Avenida ha anunciado este viernes la incorporación de la base española Marta Hermida para lo que queda de curso 2025-26, habiendo recibido aprobación de la Federación Española de Baloncesto (FEB) para cubrir la baja de larga duración de Claudia Soriano.

En una nota de prensa, el Avenida destacó la "amplia experiencia" de la jugadora madrileña en la LF Endesa "con pasado en equipos como Gran Canaria, Leganés y Araski, además de su paso por la Liga francesa, australiana y, en esta misma temporada, en la Liga islandesa".

Acorde al mismo texto, durante su etapa por Islandia promedió 25 puntos, 6,5 asistencias y cinco rebotes en más de 36 minutos en pista. "28 años y 1,80 m de altura para una jugadora de gran actividad defensiva y ofensiva, mucha velocidad para atacar el aro y capacidad de lanzamiento de larga distancia", añadió el club salmantino en su nota.

Por último, el Avenida describió este movimiento de mercado como "un refuerzo tremendamente necesario, a tenor de la situación actual del equipo, que es más que bien recibido en Salamanca".